EN IMAGES - La grange de la Ferme des Trois petits cochons ravagée par un incendie

L'émotion et le choc à la Chapelle-Taillefert, au sud de Guéret. Un incendie a ravagé une grange de 77 mètres carrés, vendredi dernier, grange qui appartenait à la Ferme des Trois petits cochons. Pas de blessés, les gérants et les 250 cochons de la ferme n'ont rien, et le matériel professionnel a pu être sauvé. Mais les dégâts matériels sont lourds

ⓘ Publicité

L'intérieur de la grange, carbonisé par un incendie © Radio France - Marius Delaunay

La voiture à l'extérieur de la grange a aussi été ravagée © Radio France - Marius Delaunay

Sur leur page Facebook, les deux gérants ont partagé leur douleur face à cette incendie. Après avoir surmonté un redressement judiciaire, puis difficilement traversé la période de la pandémie, ils ont perdu tous leurs souvenirs dans cet incendie. Pire encore ils ont vu partir en fumée leur "paradis", puisque cette grange devait devenir leur nouveau lieu d'habitation. Le couple promet toutefois d'être encore présent sur les marchés (vous pouvez lire leur témoignage en cliquant sur les liens Facebook).

Le couple promet toutefois d'être encore présent sur les marchés (vous pouvez lire leur témoignage en cliquant sur les liens Facebook).

La ferme attend maintenant la venue d'un expert-assureur, qui devrait passer dans la semaine pour évaluer les dégâts. Les habitants des alentours, comme Stéphane Villetorte, le chef du restaurant Influence, sont prêts à donner un coup de main pour aider les gérants.