Une cinquantaine d'éleveurs et producteurs laitiers se sont mobilisés, ce vendredi 19 janvier après-midi, devant le site du groupe laitier à Craon. Ils exigent du groupe davantage de transparence dans l'affaire du lait contaminé.

Craon, France

C'est le premier rassemblement de ce type depuis le début du scandale de la salmonelle il y a un mois et demi. Une manifestation à l'appel de la FDSEA et des JA (Jeunes Agriculteurs), les deux principaux syndicats agricoles en Mayenne. Une cinquantaine d'agriculteurs ont répondu à l'appel et sont devant l'usine de Craon, très inquiets des conséquences de cette crise sur l'ensemble de la filière laitière.

Prise de parole de la FDSEA devant l'usine de Craon © Radio France

Une délégation d'agriculteurs est actuellement reçue par deux membres de la direction de Lactalis.