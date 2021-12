EN IMAGES – La nouvelle gare de Toulouse Matabiau, après deux ans de travaux jusqu’en 2023

La gare de Toulouse Matabiau fait peau neuve. Des espaces plus aérés, des quais accessibles, une galerie de commerces. Pour un montant de 42 millions d’€, les travaux vont s’enchainer jusqu’à la fin 2023. La future gare de Toulouse en images

Mise en service en 1856 par la compagnie des chemins de fer du midi, puis reconstruite en 1905 par l’architecte Marius Toudoire, l’actuelle gare de Toulouse Matabiau fait l’objet d’un nouveau lifting. Les travaux vont s’enchainer jusqu’à la fin 2023 pour rendre la gare plus accessible et accueillir 150 000 voyageurs par jour avec l’arrivée de la LGV et de la 3eme ligne de métro à l'horizon 2028.

Le hall de Gustave Eiffel rénové

Dans le hall départ, le hall 2, les piles de fonte de Gustave Eiffel et les poutres métalliques d’origine seront décapées et mises en valeur comme elles l’étaient à la conception du bâtiment voyageur. Les entrées principales seront recentrées sous l’horloge monumentale.

Les piles métalliques Eiffel de 10 métres de haut remises à jour dans le hall départ - SNCF Gares & Connexions / AREP / studio Miho.

Un restaurant panoramique au premier étage

Au premier étage, vous pourrez avoir accès à un restaurant de 250 mètre carré panoramique, avec vue sur le hall 2 et sur le parvis de la gare

Le restaurant panoramique avec vue sur le hall départ et le parvis - SNCF Gares & Connexions / AREP / studio Miho.

Une galerie de commerces

La galerie de liaison entre les halls 1 et 2 sera agrandie sur l’actuel comptoir de vente transféré dans le hall 1. Cette galerie accueillera quinze boutiques, petite restauration, presse, prêt à porter, high tech, accessoires.

La galerie qui reliera les deux halls acceuillera une quinzaine de commerces - SNCF Gares & Connexions / AREP / studio Miho.

De nouveaux espaces billetterie plus modernes seront installés, les voyageurs pourront y accéder directement depuis le parvis de la gare.

Des ascenseurs et des escalators pour accéder aux quais

La nouvelle gare Matabiau sera à l’issue des travaux enfin accessible aux personnes handicapées en fauteuil roulant et à mobilité réduite.

Le passage souterrain nord accessible aux personnes à mobilité réduite. - SNCF Gares & Connexions / AREP / studio Miho.

Le passage souterrain du hall 1 va être élargi. Deux ascenseurs et un escalier mécanique permettront d’accéder au souterrain, et un escalator et un ascenseur seront installés pour l’accès à chaque quai.

Le tunnel nord sera fermé pendant 18 mois - SNCF Gares & Connexions / AREP / studio Miho.

Le calendrier des travaux

Dès le 3 janvier 2022 le passage souterrain nord va être entièrement fermé pour une période de 18 mois pour effectuer les travaux. Il faudra emprunter le souterrain sud pour accéder aux quais.

En Avril 2022, fermeture de la partie centrale de la gare, là ont sont installés les espaces de vente de billet, pour y créer la nouvelle galerie de commerces.

Les quatres phases de travaux de la nouvelle gare Matabiau - SNCF Gares & Connexions / AREP / studio Miho.

Une gare numérisée

La nouvelle gare Matabiau a été entièrement numérisée en 3D, avec toutes les données techniques du bâtiment, du modèle de chaudière à l’emplacement des fenêtres, en passant par l’ensemble des réseaux et des tuyauteries de la gare. Ce qui permettra de visualiser la moindre panne, et de réparer très vite et d’assurer la maintenance du bâtiment. C’est la deuxième gare en France à disposer de cet outil du futur