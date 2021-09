EN IMAGES - La secrétaire d'État Sophie Cluzel en visite en Dordogne

La secrétaire d'Etat chargée aux personnes handicapées est en Dordogne ce vendredi 3 septembre. Sophie Cluzel est en visite sur le thème de la scolarisation des enfants handicapés.

Sophie Cluzel qui milite pour l'école inclusive s'est rendue dans la matinée à l’Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA) de l'école maternelle Claudine Gerbeau de Trélissac. Dans l'après-midi, elle sera à Marsillac-Saint-Quentin, près de Sarlat, qui porte un dispositif d'inclusion à l'école primaire. Elle ira ensuite rencontrer les équipes pédagogiques et les élèves de l’Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du collège Jules Ferry à Terrasson.

Un échange avec les parents de l'UEMA de Trélissac

La secrétaire d'état a discuté avec quelques parents d'élèves de l'UEMA de Trélissac © Radio France - Flavien Groyer

Les UEMA sont des structures qui permettent de scolariser les enfants autistes dès le plus jeune âge en permettant de les intégrer à des structures "ordinaires". Il existe déjà une autre classe pour enfants autistes à Bergerac et à Sarlat depuis cette rentrée. C'est la troisième rentrée de l’Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA) de Trélissac cette année. L'occasion de faire le bilan avec les parents.

Le petit Naël, trois ans et demi, est autiste. L'an dernier, il est entré en toute petite section à l'école de La Douze mais elle n'était pas adaptée. Alors cette année, il fait sa rentrée en UEMA à Trélissac. Sa maman Céline en attend beaucoup : "Ils vont faire ce qu'il faut pour le canaliser. Naël ne parle pas, il n'est pas propre, il ne dort pas ou dort quatre heures par nuit" raconte t-elle. Naël sera accompagné notamment par des éducateurs, un orthophoniste et une psychomotricienne, un vrai soulagement pour Céline : "C'est bien, cela nous évite ce courir à droite, à gauche pour les rendez-vous médicaux. Nous avons d'autres enfants à gérer".

Les progrès sont énormes dit François. Son fils est scolarisé en UEMA depuis l'année dernière : "Quand il est arrivé, il présentait des troubles comme le flapping, le battement des mains notamment. La première année a permis une avancée". L'objectif de ces UEMA, c'est que les jeunes enfants autistes évoluent et intègrent une classe dite "classique". C'est ce qui est arrivé au petit de Mickael et Elodie, une victoire : "Il y a un suivi complet. Notre enfant est en CP et en inclusion avec d'autres élèves et une AESH". Le couple attend maintenant de voir comment s'adapte leur enfant à sa nouvelle classe.

Toujours des retards dans les diagnostiques ?

"C'est nous qui avons vu quelque chose, on s'est débrouillé nous-même" assure Mickaël et Elodie. "Ce n'est pas une pédiatre qui nous a dit qu'il fallait faire des tests, elle n'avait rien vu. On s'est renseigné sur internet et on a fait des tests. Notre médecin traitant ne croyait pas à l'autisme et notre pédiatre n'était pas formée. Beaucoup de professionnels ne le sont pas".

"Je pense que l'on fait déjà beaucoup" répond la secrétaire d'État. "11.000 enfants ont été repérés et ils ont bénéficié du forfait d'intervention précoce avec un reste à charge zéro pour les familles. Bien sûr que le chemin est immense mais je crois que l'on change la donne notamment avec le livret qui permet aux parents de créer le dialogue avec les professionnels. Il faut trouver davantage de professionnels du médico-social notamment dans les territoires ruraux. Il faut recruter, répondre très rapidement" explique Sophie Cluzel.