EN IMAGES - La tempête Aurore fait de gros dégâts dans la Carrière des fusillés à Châteaubriant

La tempête Aurore a fait de gros dégâts dans la Carrière des fusillés à Châteaubriant, là où 27 otages ont été tués par les Allemands le 22 octobre 1941. Depuis, cette carrière est devenue un lieu de mémoire et de recueillement avec un monument et des stèles en mémoire des victimes. Et donc, ce mercredi soir, le vent y a déraciné et cassé plusieurs arbres. Un mât où est accroché un drapeau tricolore a aussi été abîmé.

à lire aussi Tempête Aurore : une pâle d'éolienne brisée en deux en Vendée

Je n'avais jamais eu aussi peur !

"J'habite là depuis 27 ans et je n'avais jamais vu ça ! Je n'avais jamais eu aussi peur !", raconte Mimie, la gardienne de la Carrière. Le vent a commencé à souffler à 20h, ce mercredi soir. Il s'engouffrait entre ses volets et les fenêtres. "J'avais peur qu'elles se cassent !", poursuit-elle. Elle est donc restée bien à l'abris chez elle et ce n'est que ce jeudi matin qu'elle a constaté l'ampleur des dégâts.

Mimie constate les dégâts - Mélanie Samson

Il y a plein de sapins et de châtaigniers déracinés

"Ça m'a fait bizarre ! J'ai commence par ouvrir la porte de ma chambre et j'ai vu que le mât était tombé avec le drapeau. J'ai ensuite vu qu'un gros sapin avait été déraciné. Et puis, quand il a commencé à faire jour et que j'ai pu descendre dans la carrière, ouh ! Il y a plein de sapins et de châtaigniers déracinés. Il y en a aussi qui ont la tête coupée. Et c'est des arbres qui sont là depuis 60, 70 ans", poursuit Mimie, encore sous le choc.

Le paysage de la Carrière va changer

"C'est impressionnant ! Le paysage de la Carrière va changer", conclut sa gardienne qui a eu l'impression qu'une tornade traversait la Carrière. "Heureusement, ni le monument, ni les stèles, ni les bâtiments n'ont été abîmés".