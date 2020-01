EN IMAGES : Le "Centre de Sciences", le futur planétarium de l’agglomération grenobloise

Il était dans les cartons depuis 10 ans, il a été présenté à la presse ce lundi 13 janvier : le futur Centre de Sciences de Pont-de-Claix va associer d'ici fin 2022 planétarium, salle 3D "immersive" et expos destinés à permettre aux petits et grands de mieux comprendre notre planète et le cosmos.

Pont-de-Claix, France

Les travaux du futur Centre de Sciences vont commencer à l'automne à Pont de Claix. Un espace de 2000 m2 sera construit sur le site des "Grands Moulins de Villancourt" cours St-André avec un planétarium, une "salle 3 D immersive interactive" et des salles d'expositions destinés à familiariser petits et grands aux Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'Environnement.

Le Centre des Sciences sera construit sur le site des anciens "Moulins de Villancourt" cours Saint-André à Pont-de-Claix - Grenoble-Alpes-Métropole

Ce centre de Sciences va s'implanter sur le site très symbolique des Grands Moulins de Villancourt, une ancienne minoterie qui a fourni en farine la plupart des boulangeries du bassin grenoblois entre la fin du 19e siècle et les années 70.

La minoterie a été démolie cet été, et sera remplacée prochainement par une construction de béton et de métal aux formes inspirées du bâtiment d'autrefois. Une construction "toute en oppositions blanc/noir, carré/rond, transparent/opaque, ouvert/fermé" , explique l'architecte grenoblois Jean-Yves Guibourdenche

Le futur Centre de Sciences vu du Cours Saint-André - Arcane Architectes

A l'intérieur, seront aménagés un planétarium 360 degrés, une salle 3D immersive, et une salle d'exposition et de manipulation scientifiques. Et une terrasse-belvédère permettra d'observer le ciel la nuit, et le paysage le jour.

Vue du grand écran - Arcane Architectes

Coût du futur Centre : 10 millions d'euros financés dans l'ordre par la Métropole (60%), le département de l'Isère (23%), l'Etat (10%) et la ville de Pont-de- Claix (7%). Et pour le fonctionnement, il sera géré par un Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), une première en France. Il va réunir sous une même "gouvernance" les financeurs et l'Université Grenoble Alpes qui participe au projet depuis ses débuts et va mettre en disposition une cinquantaine de chercheurs pour les rencontres avec le public.

Vue "de coupe" du planétarium - Arcane Architectes

Le futur Centre de Sciences n'a pas encore de nom. Les habitants de la Métropole seront invités à voter au printemps. Les travaux vont commencer à l'automne pour ouvrir fin 2022 et accueillir 60 000 visiteurs par an