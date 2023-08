EN IMAGES - Le feu dans le massif du Semnoz est fixé, mais pas encore éteint

Le feu, qui s'est déclenché mercredi en fin de matinée dans le massif du Semnoz sur la commune d'Alléves est fixé depuis ce mercredi soir : il ne progresse plus, mais il n'est pas encore éteint. Le feu est resté sous surveillance toute la nuit, et jeudi matin, une vingtaine de pompiers, huit engins, dont des drônes, et un hélicoptère bombardier d'eau, qui prend l'eau dans le Chéran, étaient toujours mobilisés pour terminer l’extinction. Au total, ce sont 3 hectares d'arbustes, de pelouse d'alpage et quelques résineux qui sont partis en fumée.

ⓘ Publicité

Un hélicoptère bombardier d'eau prend l'eau dans le Chéran - SDIS 74

Selon nos informations, le feu a pris côté Savoie, en bordure d'un sentier de randonnée, à 1.200 mètres d'altitude, vers la pointe de bois brûlé, en limite entre Alléves et Bellecombe-en-Bauges. L'origine de l'incendie n'est pas connue, et à ce stade aucune enquête de gendarmerie n'a été ouverte. Au plus fort du feu, ce sont 70 pompiers qui ont été mobilisés, des casernes de Rumilly, Annemasse, Thonon-les-Bains, Cluses, Faverges, Eteaux, Bonneville et Annecy.

Arbustes, pelouse d'alpage et quelques résineux ont brûlé - SDIS 74