PHOTOS - Le marais de Saint-Samson dans le Calvados mis en eau pour les oiseaux migrateurs

Une fois par an, au début de l'automne, la fédération des chasseurs du Calvados organise la mise en eau des marais Jean-Claude Diverres à Saint-Samson près de Caen. Cent-vingt hectares de prairies qui vont être recouverts à 70-80% par les eaux. Pâturages au printemps et en été, les marais deviennent alors une halte migratoire pour les oiseaux.

Les prairies "blanchies" par l'eau de la Dives

Les vannes de la rivière la Dives sont relevées pour accélérer le débit d'eau dans les canaux du marais Saint-Samson © Radio France - Elodie Touchais

Quelques tours de manivelle et le tour est joué ! Les vannes de la rivière la Dives qui encadrent les marais sont ouvertes et alimentent les canaux qui déborderont progressivement, jusqu'à recouvrir d'une vingtaine de centimètres d'eau les herbes jusque là laissées aux vaches.

Avec le jeu des marées, le débit de l'eau s'accélère et va progressivement déborder des canaux pour recouvrir les marais © Radio France - Elodie Touchais

En à peine une semaine, les marais seront "blanchis" , transformés en une halte migratoire pour le oiseaux du Nord de l'Europe qui rejoignent l'Afrique. Ce sont surtout les canards de surface qui fréquentent la réserve naturelle avec assiduité. Les premiers canards souchets et sarcelles d'hiver commencent déjà à arriver mais d'ici le mois de novembre, l'affluence sera décuplée : entre" 5 et 10 000 oiseaux chaque jour" assure Corentin Delourme, technicien à la fédération des chasseurs du Calvados.

La réserve naturelle, un lieu de quiétude pour les oiseaux

Les oiseaux utilisent ce site pour se reposer explique Philippe Villain, secrétaire adjoint de la fédération des chasseurs. Dans ces marais, une gestion est aussi mise en place pour développer une nourriture naturelle : vers, insectes, libellules dont sont friands les migrateurs. L'espace est aussi préservé insiste David Lesoutivier, administrateur, "ici, pas de chasse, de pêche. La seule activité humaine sur la réserve, c'est l'activité agricole".

Entre 5 et 10000 oiseaux migrateurs par jour peuvent profiter d'une pause dans la réserve naturelle © Radio France - Elodie Touchais

Protéger les espèces et la biodiversité, c'est le rôle des chasseurs _ David Lesoutivier

En plus d'offrir un peu de répit aux migrateurs, cet espace protège et aide aussi au développement de la biodiversité. Des études scientifiques sont réalisées et permettent de suivre la migration des espèces avec des comptages réalisés toutes les semaines, détaillent Corentin Delourme. Le bagage et la pose de balises peuvent aussi être réalisés.

"Cela fait parti des rôles des chasseurs, on n'est pas là pour toujours tuer" reprend David Lesoutivier qui "ne veut pas faire de grands discours mais préfère agir". "Nous, nous avons cette solution là d'aider le gibier à se reposer, à se nourrir. Comme ça, il reviendra l'année prochaine".

Pour eux "la réserve est devenue un lieu incontournable" se réjouit avec fierté ce chasseur.

Les marais de la Dives au premier jour de leur mise en eau (photo prise par drône) - La Fédération des Chasseurs du Calvados

La mise en eau des marais de Jean-Claude Diverres a lieu en deux temps, la prochaine ouverture des vannes sera organisée à la mi-novembre et permettra alors de recouvrir d'eau 70 à 80 % de cet espace protégé.

