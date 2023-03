EN IMAGES - Le Mont-Saint-Michel évacué pour un exercice de sécurité de grande ampleur

Dans la petite rue étroite, les secours prennent en charge et évacuent les victimes, jouées par des lycéens de Saint-Lô et Vire, dans le cadre de cet exercice.

Les services de l'Etat ont organisé un exercice de sécurité et d'évacuation du Mont-Saint-Michel alors que des grands évènements vont amener de très nombreux visiteurs sur la Merveille en 2023 et 2024, notamment le millénaire de l'abbaye et le passage de la flamme olympique.

ⓘ Publicité

Plus de 200 personnes des forces de l'ordre, des secours et des services de l'Etat ont été mobilisés pour cet exercice. © Radio France - Lucie Thuillet

Le scénario ? La chute d'un échafaudage dans la rue principale et le mouvement de foule qui s'ensuit, par peur du bruit occasionné, font une vingtaine de blessés. Des passants préviennent les secours qui avertissent à leur tour les autorités. Le préfet déclenche le plan "Orsec Nombreuses victimes".

Le maire, alerté, fait retentir la sirène à trois reprises. Les commerçants ferment alors boutique, enfilent des gilets jaunes et dans les ruelles, aident les visiteurs du Mont à s'orienter afin de faciliter l'évacuation.

Dans la rue principale du Mont-Saint-Michel, pendant l'exercice © Radio France - Lucie Thuillet

Un exercice "pour acquérir les bons réflexes"

Les secours arrivent sur place et prennent en charge les 4 victimes en urgence absolue ainsi qu'une dizaine de blessés, disséminés dans la rue principale ou les ruelles attenantes. Ces sont des sapeurs-pompiers et des équipes du Samu de la Manche mais également d'Ille-et-Vilaine.

Mobilisés également, des gendarmes, des militaires en patrouille de la force Sentinelle, des personnes des service de l'Etat... Au total, près de 200 personnes interviennent pour sécuriser les lieux et secourir les blessés.

Les secours se coordonnent pour évacuer les blessées, qui sont petit à petit identifiées dans la cour de l'Avancée, à l'entrée du Mont-Saint-Michel. © Radio France - Lucie Thuillet

Soixante lycéens jouent les personnes impliquées, dont les blessés

Toujours dans le cadre de ce test, s'ajoute alors un autre élément au scénario : lors de l'évacuation, un élève manque à l'appel. Des recherches sont alors lancées et très vite, l'enfant est retrouvé.

Un poste médical avancé est installé dans la salle d'un restaurant de la Caserne. Vers 18h50, le préfet de la Manche met fin à l'exercice.

Les victimes sont évacuées du Mont-Saint-Michel et emmenées au poste médical avancé installé à la Caserne, juste en face du Mont. © Radio France - Lucie Thuillet

Une coopération "fluide" entre tous les acteurs

Le bilan ? "Plutôt bon" résument "à chaud" les différents services mobilisés. "Nous sommes satisfaits car nous avons éprouvé le fait que la chaîne d'alerte fonctionnait, commente Frédéric Périssat, préfet de la Manche. Il y a des ajustages à travailler mais la coopération inter-services se fait de manière fluide. Et autre point qui était sensible pour nous : la prise en charge de tous les impliqués, être certain qu'on n'oublie personne. Nous avons des outils de traçage, à travers la pose de bracelet, pour bien les identifier."

Satisfaction aussi du côté du maire de la commune Jacques Bono : "C'est une première pour nous cet exercice grandeur nature. Tout le monde a joué le jeu, ça s'est bien déroulé et ca permet d'acquérir les bons réflexes."

Un second retour d'expérience, avec des questionnaires envoyés dans chaque service, sera réalisé dans les prochains mois.