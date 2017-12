Le Refuge de l'Arche de Château-Gontier s'est refait une beauté. Il s'est même étendu de 10 à 20 hectares avec l'objectif d'accueillir 100.000 visiteurs en moyenne par an. Les rénovations ont commencé en 2014 et se termineront en 2019 pour un coût total de 5,5 millions d'euros.

Une frise sur l'histoire du Refuge de l'Arche, une boutique et de meilleurs points de vues sur les animaux. Voilà ce que pourront voir à partir de ce samedi les visiteurs du refuge à Château-Gontier, premier site touristique de la Mayenne. La structure double sa superficie, passant de 10 à 20 hectares avec pour objectif d'améliorer le confort des animaux. Les travaux entre dans le cadre d'un programme de rénovation de plus de 5 millions d'euros étalés jusqu'en 2019.

De 11 à 12 euros en 2019

Pour Yann Huchedé, son directeur, le but est de faire mieux connaître l'histoire du refuge et sa philosophie grâce à une première salle neuve et sa frise chronologique. "On a fait le constat que certains visiteurs poussaient la porte du refuge comme ils poussaient la porte d'un simple parc animalier" explique l'homme. Le plein tarif du ticket d'entrée va également augmenter dans les prochaines années pour arriver à 12 euros. "Ce sera le plafond" assure le directeur du Refuge de l'Arche.

Bientôt des girafes ?

Si les travaux de rénovation ont pour objectif d'améliorer l'accueil des visiteurs, le but c'est aussi d'améliorer le confort des animaux déjà présents. Il y en a plus de 1.000 de cinquante espèces différentes. André Sabin le président du Club d'Étude et de Protection des Animaux et de la Nature (CEPAN), gestionnaire du refuge, souhaite accueillir des girafes dans les prochaines années.

LE REFUGE DE L'ARCHE ET SES NOUVEAUTÉS EN IMAGES

La nouvelle salle d'expositions et d'animations

La première exposition sera consacrée au bronze animalier notamment © Radio France - Martin Cotta

Un espace retraçant l'histoire du refuge a été créé

Les visiteurs pourront mieux comprendre l'histoire du Refuge de l'Arche grâce à sa frise © Radio France - Martin Cotta

La terrasse de 110m2 avec un espace restauration

Le restaurant a été rénové à côté © Radio France - Martin Cotta

Une nouvelle boutique

Les visiteurs termineront leur visite à la boutique du refuge © Radio France - Martin Cotta

Une capacité de stationnement doublée