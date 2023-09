EN IMAGES Le passage de l'orage a laissé des traces à Canohès

Le ciel leur est tombé sur la tête ! Mardi soir les habitants de la commune de Canohès ont subit un orage de grêle qui s'est abattu sur leur commune. "Des grêlons gros comme des balles de golf" d'après le témoignage de nombreux Canouhards. Ce mercredi matin, l'heure était donc au bilan et à l'inventaire des dégâts afin de remplir les dossiers d'assurance. Et la liste est longue: toitures endommagées, carrosseries de voitures complétement cabossées, pare-brises explosés, vasistas et fenêtres brisées, jardins dévastés...

Pour aider ses administrés, la mairie de Canohès a ouvert un point d'information pour recenser les habitants sinistrés et a lancé une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle afin de faciliter les démarches de remboursement auprès de leurs assureurs.

Les impacts des grêlons ont marqué de nombreux pare-brises © Radio France - Anna Bonnemasou Carrere

Le lavoir de la commune de Canohès a été littéralement recouvert de grêle © Radio France - Anna Bonnemasou Carrere

Les carrossiers des alentours de Canohès ont été très sollicités © Radio France - Anna Bonnemasou Carrere

