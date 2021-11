EN IMAGES - Le Puy-de-Dôme prêt à affronter la neige et le verglas avec son plan viabilité hivernale

Le réseau routier départemental compte plus de 7 000 kilomètres de tronçons dans tout le Puy-de-Dôme, dont 2 000 à plus de 800 mètres d'altitude. Une configuration qui mobilise chaque hiver des centaines d'agents, chargés de saler et déneiger les routes. Ils seront 540 à être prêt, dès le 19 novembre prochain pour l'entrée en vigueur du plan de viabilité hivernale, à être d'astreinte en cas d'épisode neigeux majeur, entre 5h (voire 4h) et 22h.

L'an dernier, 18 863 tonnes de sel ont été utilisées sur les routes du Puy-de-Dôme. © Radio France - Arthur Blanc

Les premiers flocons sont tombés ce mardi dans le massif du Sancy, c'est donc le moment idéal pour mobiliser tout le monde, et rappeler les consignes. "Il ne faut jamais doubler de déneigeuse ni emprunter une route fermée, ça occupe des équipes de secours dont on a besoin ailleurs", explique Lionel Chauvin, président du conseil départemental.

Un camion prêt à déneiger nos routes. © Radio France - Arthur Blanc

En cas d'épisode neigeux intense, le plan de viabilité est donc bien rôdé. D'abord, les efforts vont se concentrer tôt le matin sur les 30% de routes les plus empruntées. "Priorité 1" sur ces 2 110 kilomètres qui relient les principales villes du département. Vient ensuite la "priorité 2" pour 3 120 kilomètres de réseaux secondaire. Et enfin la "priorité 3" pour plus de 3 100 kilomètres de desserte locale.

La carte du plan de viabilité hivernale. En rouge, la priorité maximale, en orange, la priorité 2 et en vert, les tronçons déneigés en dernier. - Conseil départemental du Puy-de-Dôme

A la Préfecture, on va suivre cette saison avec vigilance. Les chiffres de l'accidentologie sont en train de remonter avec 25 décès en 2021, contre 23 l'an dernier à la même période. Par ailleurs, les accidents ont augmenté de 44% et les rétentions de permis de 22%. "Quand le temps est bon, il y a ces chiffres, alors on peut craindre que quand la météo n'est pas clémente, les accidents augmentent", confie le préfet Philippe Chopin.

Nouveauté cette hiver : des panneaux d'obligation d'équipements d'hiver pour les pneus. © Radio France - Arthur Blanc

Signe d'un hiver par comme les autres, un nouveau venu devrait faire son apparition cette saison. Il s'agit d'un panneau que les automobilistes nous rendant visite vont devoir apprendre à reconnaître. Celui-ci sera posé dans toutes les entrées du département pour signaler l'obligation de pneus hiver, de chaînes ou de chaussettes dans les voitures. "La montagne, ce n'est pas comme ailleurs, donc il faut que les gens sachent qu'il faut avoir l'un de ces 3 matériaux", détaille le préfet.