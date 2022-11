EN IMAGES - Le spéléologue belge coincé dans une grotte à Olargues a été sauvé

Sauvetage réussi pour les sapeurs-pompiers mobilisés ce samedi pour remonter le spéléologue de 47 ans coincé dans la grotte PN 77 d'Olargues dans les Hauts-Cantons à la suite d'une chute de plus de trois mètres vendredi . L'homme de nationalité belge se trouvait à 400 mètres sous terre depuis vendredi. Il appartenait à un groupe de neuf personnes au total. Pendant plus de cinq heures, la soixantaine de pompiers dont une partie sont des spécialistes d'interventions en souterrain, ont remonté le spéléologue sur une civière.

"C'est une intervention qui est très très compliquée compte tenu du fait que la victime est bloquée à plus de 400 mètres sous terre. Rien que pour une personne valide, il faut 1h30 pour accéder à cet endroit. Donc imaginez pour une personne qui est blessée, il a fallu d'abord le sécuriser et faire en sorte que son cas ne s'aggrave pas", détaille le contrôleur général Eric Florès.

Les secours ont réussi ce samedi à remonter le spéléologue belge coincé à 400 mètres sous terre - SDIS 34

L'intervention dans cette grotte d'Olargues a été longuement préparée avant de débuter la remontée de la victime - SDIS 34

Une longue intervention

Depuis ce samedi matin, la victime a été installée sous une tente et au sec. Le spéléologue était en permanence en contact avec un médecin. Grâce à un long travail de préparation, les secouristes ont réussi à le remonter à la surface peu après 19 heures ce samedi soir. L'intervention a nécessité la désobstruction de plusieurs tunnels. Il a fallu élargir les galeries au moins à trois endroits notamment à l'aide de charges de dynamites et petits marteaux-piqueurs pour permettre à la civière de passer. "Il faut le porter en permanence et le faire évoluer en toute sécurité", précise Eric Florès le patron des pompiers de l'Hérault. Le point le plus délicat a été le lac au milieu du chemin retour où un syphon a été sécurisé grâce à des plongeurs spécialisés en surface non libre.

"À certains endroits nous avons mis en place des tyroliennes pour porter le brancard sur plus de dix mètres" - Eric Florès le patron des pompiers héraultais

Les pompiers ont été obligés d'élargir certains tunnels de la grotte d'Olargues afin de remonter la civière - SDIS 34

Le passage étroit d'un des tunnels de la grotte PN 77 d'Olargues (Hérault) - SDIS 34

Les opérations pour remonter le spéléologue belge de 47 ans ont duré plusieurs heures ce samedi après-midi à Olargues - SDIS 34

Au total une soixantaine de pompiers ont été mobilisés sur cette opération de sauvetage d'un spéléologue à Olargues (Hérault) - SDIS 34