EN IMAGES - Le tribunal de Bourgoin-Jallieu déménage dans ses locaux provisoires

Cela a demandé plusieurs années de préparation mais cette fois, c'est partie. Le déménagement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu est en cours depuis lundi 25 octobre. Il doit durer deux semaines et se terminer à la fin des vacances de la Toussaint pour que les audiences puissent reprendre le plus normalement possible.

Après les vacances de la Toussaint, l'ensemble des services du tribunal de Bourgoin-Jallieu seront installés dans les préfabriqués avenue Henri Barbusse. © Radio France - Noémie Philippot

Tout le palais de justice s'installe dans des locaux provisoires avant d'importants travaux dans le bâtiment historique qui doivent durer deux ans. Pendant ce temps, les magistrats et les greffiers prennent leurs quartiers dans des préfabriqués installés avenue Henri Barbusse.

Le tribunal beaucoup plus à l'étroit

Les bureaux se vident petit à petit, comme celui du juge des enfants. "Un bureau qui était extrêmement vivant, avec beaucoup de dessins d'enfants aux murs" raconte la procureur de la République Dietlind Baudoin, "là le voir vide avec juste un téléphone qui trône au milieu de la place, c'est l'aboutissement de mois de travail pour aller vers du mieux mais également un sentiment d'une véritable page qui se tourne." Dans la salle qui leur est dédiée, certains avocats ont laissé quelques mots sur les murs en souvenir de leurs années dans le tribunal qui va faire peau neuve.

Les avocats ont laissé des mots sur les murs de la salle du tribunal qui leur est dédiée. © Radio France - Noémie Philippot

Dans les locaux provisoires, il faut s'adapter à beaucoup plus petit "avec des armoires qui ne vont dans le bureau de départ, ou des bureaux qui ne vont pas dans le bureau d'arrivée" décrit Nathalie Hacquard, la présidente du tribunal judiciaire "avec quelques petites fantaisies, les choses prennent tournure. On regarde un petit peu ce bâtiment modulaire de manière encore très dubitative, mais bon ça va fonctionner !"

Des mois de tris dans les scellés et les archives

Les déménageurs emmènent certes les meubles et les ordinateurs, mais il y a aussi les archives et des dizaines de milliers de scellés installés dans les caves et les combles. Comme le tribunal va vivre à l'étroit pendant deux ans au moins, "on sait qu'on va devoir externaliser" des dossiers à archiver car "nous allons produire plus que ce que nous pouvons stocker sur place" souligne la présidente.

Nathalie Hacquard, présidente du tribunal judiciaire et Dietlind Baudoin, procureure de la République ont l'esprit bien occupé par ce déménagement qui marque un tournant dans l'histoire du tribunal. © Radio France - Noémie Philippot

En amont, il y a aussi fallu faire un énorme tri dans tous ces documents pour déterminer lesquels pouvaient être détruits en respectant les règles en matière de délai et de prescription ou non. "Le travail qui a mobilisé plusieurs vacataires pendant presque un an, ça a été de relier chaque fiche scellé à une procédure" explique la procureur qui se rappelle "des soirées mémorables avec le directeur de greffe à s'arracher les yeux sur ces tableaux écrits en tout petit, il y avait des centaines de pages, et sur chaque ligne de décider si on détruisait ou si on conservait."

Ce déménagement représente donc l'aboutissement d'un long travail et la concrétisation d'un projet dont il est questions depuis de longues années à Bourgoin-Jallieu. Pendant ces deux semaines agitées, la justice doit continuer. "On a demandé à ne pas être sollicité sur les affaires au long cours" précise Dietlind Baudoin, "mais on ne peut pas arrêter la délinquance." Si une comparution immédiate est nécessaire, les audiences se dérouleront dès mercredi 27 octobre dans les locaux provisoires du tribunal.

La salle d'audience des locaux provisoires du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu doit être opérationnelle dès ce mercredi 27 octobre. © Radio France - Noémie Philippot