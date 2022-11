EN IMAGES - Le tribunal judiciaire de Bergerac, avant ses grands travaux intérieurs

Le tribunal judiciaire de Bergerac (Dordogne) se fait une nouvelle beauté. Ses travaux intérieurs seront lancés début janvier 2023, pour un an et demi, pour une livraison du nouvel édifice prévue donc entre le printemps et l'été 2024. L'objectif fixé est de réunir dans la même enceinte du palais de justice historique toute la chaîne pénale, du parquet au juge d'application des peines, en passant par les magistrats et des enfants.

L'ancienne salle d'audience, au 1er étage. © Radio France - Lisa Guinic

L'extérieur du tribunal, avec ses quatre colonnes, - déjà rénové il y a une quinzaine d'années - n'est donc pas concerné par la rénovation. A l'intérieur par contre, la salle d'audience déménagera du 1er étage au rez-de-chaussée, et se trouvera sur la gauche en rentrant dans le palais. L'étage supérieur sera lui consacré uniquement aux bureaux. La salle des pas perdus retrouva ainsi un espace plus aéré et lumineux, plus agréable aussi pour les justiciables, souligne Sylvie Guedes, la procureure du parquet de Bergerac.

Le plan de la nouvelle salle d'audience, l'unique, au rez-de-chaussée. © Radio France - Lisa Guinic

Nostalgie du grand escalier

En revanche, cela signifie la suppression de l'imposant escalier central. Comme ses collègues avocats ou greffiers, la tête dans les cartons, la magistrate Sylvie Guedes oscille donc entre nostalgie et nécessaire renouveau : "Nous sommes très attachés aux vieilles pierres, à la symbolique de ces bâtiments, commence-t-elle. Cet escalier était, dans la conception initiale des architectes, représentatif du pouvoir, de la solennité des décisions prises dans ces lieux."

Le grand et imposant escalier central du tribunal va disparaître. © Radio France - Lisa Guinic

"Quand on est magistrat, quand on met sa robe, il y a cette symbolique et ce poids de l'histoire, poursuit la procureure. D'un autre côté, nous nous rendons bien compte que, par rapport aux attentes du justiciable du XIXᵉ siècle, nous ne sommes plus du tout dans des locaux fonctionnels." Le tribunal n'avait pas été profondément rénové à l'intérieur depuis son inauguration, à la fin des années 1860.

Le plan de la nouvelle salle des pas perdus et du plus petit escalier. © Radio France - Lisa Guinic

Regroupement rue des Carmes

Les bureaux "d'une autre époque" du palais de justice historique de Bergerac. © Radio France - Lisa Guinic

Le temps des travaux, le palais de justice pénale va cohabiter avec son voisin d'une centaine de mètres, le tribunal civil, de commerce et les prud'hommes, situé rue des Carmes. Le budget consacré à ces travaux de rénovation du tribunal judiciaire de Bergerac s'élève à 3,9 millions d'euros. Avant sa totale rénovation, l'ancien agencement est à visiter, une dernière fois, ces 1er et 15 décembre 2022, de 17h à 18h30.