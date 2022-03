EN IMAGES - Le Vieil-Evreux, théâtre d'un exercice de secours de grande ampleur

L'exercice aura duré près de 8h. Ce dimanche 27 mars, dans la nuit, le Vieil-Evreux dans l'Eure a été le théâtre d'un exercice de secours de grande ampleur. Le scénario : un train déraille dans le tunnel de Netreville faisant plusieurs morts et dizaines de blessés. Ces fausses victimes, une trentaine, sont jouées par des bénévoles de la protection civile et des étudiants de l'institut de soins infirmiers d'Evreux. Au total, cet exercice a nécessité l'intervention de près de 300 personnes.

Les pompiers ont été chercher les fausses victimes dans le tunnel de Nétreville © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Les pompiers, gendarmes, policiers et médecins du Samu jouent eux leur propre rôle avec un objectif : acquérir des automatismes en cas de vrai catastrophe ferroviaire de ce type.

Après avoir été secourues, les fausses victimes passent par la tente des médecins du Samu. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"On doit pouvoir s'entrainer souvent pour avoir des réflexes, être au rendez-vous, le jour où l'accident se produit pour que ça puisse être rapide et fluide", explique Etienne Kalalo, sous-préfet de l'Eure. Il gère les opérations depuis le poste de contrôle installé non loin du lieu d'exercice.

Le poste de contrôle permet de centraliser les informations. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

" Il y a ce qu'on appelle des retours d'expériences qui conduisent à tirer des enseignements de ce qu'on a bien fait, de ce qu'on a bien fait, de ce qu'il faudrait faire autrement", explique de son côté Jérôme Filippini, le préfet de l'Eure. Après l'exercice, il y aura bien une phase de bilan qui doit permettre de déterminer les points à améliorer en cas de véritable accident.