EN IMAGES - Le village de Livet-et-Gavet ravagé par une coulée de boue

"Un torrent, un tsunami". Les habitants de Livet-et-Gavet n'en reviennent toujours pas. Une coulée de boue a ravagé leur village ce dimanche soir. À l'origine du sinistre : de la boue qui est descendue le long d'une tranchée dans la montagne, juste derrière la commune, puis qui a traversé toute la partie basse du village. "Dedans, il y avait des détritus, des morceaux de sapins, pas mal de trucs", raconte Gilles. Dans sa cave : au moins 10 cm d'eau et plusieurs produits à jeter à la poubelle. Résultat : les rues sont marronnâtres, des tas de boue sont disposés à plusieurs endroits du village. La coulée a été tellement violente que de la boue a été projetée à près de 2 mètres de haut, sur un mur.

Les stigmates de la coulée de boue qui a traversé Livet-et-Gavet se voient sur les murs. © Radio France - Cédric Hermel

Les habitants redoutent une nouvelle catastrophe dans les jours à venir

Dans les rues de Livet-et-Gavet, une pelleteuse ramasse la boue jonchée sur le sol et en forme un tas à l'écart des maisons. Le tout sur une chaussée où il est plus facile de glisser que de marcher. De leur côté, les habitants sauvent ce qui peut l'être et nettoient leur maison comme ils peuvent. Il faut dire que la coulée a été très violente. "Ça a raviné de la montagne et ça a fait une vague dans tout le village, raconte Alexandre, un habitant du Livet. C'est parti de trois endroits en fait, du coup, on a eu une grosse coulée de boue dans le village. Ca faisait une vague, un mini tsunami. D'un seul coup, ça arrivait dans le jardin et là ça a craché."

Maintenant, les habitants attendent de savoir s'il va pleuvoir dans les jours à venir et l'intensité des intempéries. Dans tous les cas, ils se préparent. "On essaie de boucher ce qui peut l'être, les portes, les aérations des caves. On verra bien", explique Alexandre. Les réparations vont prendre des semaines voire des mois selon certains habitants.

Une coulée de boue a traversé le village de Livet-et-Gavet (Isère). © Radio France - Cédric Hermel

