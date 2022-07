EN IMAGES - Les agriculteurs rassemblés pour le plus grand événement agricole en Dordogne

Des centaines d'agriculteurs sont rassemblés ce week-end des 30 et 31 juillet à Thiviers, en Dordogne, pour la 40ème édition de Terre en Fête. L'occasion pour les exploitants de partager leurs conseils et échanger sur leurs difficultés alors qu'ils travaillent souvent seuls.

Après deux ans de crise sanitaire, Terre en Fête est de retour pour célébrer son 40ème anniversaire. Cet immense fête agricole se tient à Thiviers ce week-end des 30 et 31 juillet. Des centaines de tracteurs ont envahi les champs. A l'ombre, les vaches et les chèvres se reposent. Et sous les grandes tentes, des dizaines de personnes partagent un repas, directement du producteur. Des concours de la plus belle vache et des démonstrations de tracteurs sont aussi prévus au programme.

On est souvent seuls dans ce métier donc ça fait du bien d'échanger, de se retrouver

"Ca fait du bien de se retrouver tous ensemble, d'échanger sur les nouveautés mais aussi les difficultés", raconte Vincent, en tablier derrière le barbecue. Eleveur de bovin, il a monté son stand au marché des producteurs. Face à la sécheresse et à la hausse des prix des matières premières, les agriculteurs traversent encore des difficultés. "On est souvent seuls dans ce métier donc ça fait du bien d'échanger, de se retrouver", poursuit Hélène. Le prix des engrais qu'elle achète a été multiplié par quatre en quelques mois. Elle attend aussi avec impatience les premières gouttes de pluie. "Si ça continue comme ça, on ne va pas avoir suffisamment de maïs pour nos bêtes et on devra puiser dans nos réserves plus tôt, ou même en acheter", explique-t-elle.

L'événement est aussi l'occasion de transmettre des conseils entre générations d'agriculteurs. De nombreux jeunes exploitants ont fait le déplacement ou se sont investis dans l'organisation au côté du syndicat des Jeunes Agriculteurs.

Un concours départemental de race bovine Prim’Holstein a été organisé. © Radio France - Lise Roos-Weil

Les tracteurs ont envahi les champs. © Radio France - Lise Roos-Weil