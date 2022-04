EN IMAGES - Les chiens de la SPA de la Mayenne défilent sur tapis rouge pour les portes ouvertes

La SPA de la Mayenne organise ce week-end des 23 et 24 avril 2022 des journées portes ouvertes, pour lesquelles les chiens recueillis défilent sur tapis rouge. Une façon originale d'encourager les curieux à adopter l'un de ses beaux toutous !

Hady, Peter, Parker, Tempo et Malia ont défilé comme des stars sur tapis rouge ce dimanche 24 avril après-midi à la SPA de la Mayenne à Laval. De nombreux visiteurs, parents et enfants, sont venus les admirer et peut-être, qui sait, les adopter. Rendez-vous jusqu'à 17h ce dimanche 24 avril pour découvrir la soixantaine de chiens recueillis par la SPA de la Mayenne à Laval !

Découvrez Malia à la SPA de la Mayenne. © Radio France - Selma Riche

Sydney ouvre le défilé des portes ouvertes de la SPA. © Radio France - Selma Riche

Gandalf a défilé sous les applaudissements des enfants et des adultes. © Radio France - Selma Riche

Apple. © Radio France - Selma Riche