EN IMAGES - Les gendarmes simulent une intrusion terroriste au lycée Lucie-Aubrac de Bollène

Fusils mitrailleurs, gilets par balle, treillis : ce mercredi 10 novembre après-midi, ils ont remplacé les élèves devant le lycée Lucie-Aubrac de Bollène, dans le Vaucluse, le temps d'un exercice "intrusion terroriste". Plusieurs pelotons de gendarmerie du département, mais aussi de la Drôme voisine, y ont participé, ainsi que 47 élèves et 10 encadrants volontaires du lycée, dans le but d'améliorer les réactions de chacun et chacune en cas d'attaque.

Depuis le poste de commandement, l'enjeu d'organisation et de tactique

Quelques minutes après l'alerte de l'attaque, un poste de commandement se met en route dans les locaux de la brigade de Bollène. Est présent notamment le proviseur de l'établissement, François Vinatier, qui a l'habitude de ce genre d'exercice. Depuis les attentats de 2015, chaque lycée est tenu de se préparer au risque terroriste. Cette fois-ci, la simulation est réalisée de concert avec la gendarmerie, ce qui est une première.

Un tableau de situation permet au fil des heures de faire le point sur l'intrusion terroriste. © Radio France - Céline Autin

Des pelotons d'intervention sont requis auprès des compagnies d'Orange, d'Avignon, de Carpentras, mais aussi de Pierrelatte, dans la Drôme voisine. Au total, 50 gendarmes interviennent sur cet exercice ; "en situation non fictive on monte beaucoup plus vite à 100, 150 militaires" assure le commandant de compagnie Gwenn Vallée, qui supervise la simulation.

Au sein de la cellule de commandement, il faut rapidement travailler sur les cartes pour organiser l'intervention des pelotons de gendarmes. © Radio France - Céline Autin

L'objectif principal de l'exercice, côté gendarmes, consiste à assurer la bonne coordination de tous les pelotons en lien avec la tactique définie en poste de commandement.

Au fil des opérations, mise à jour du positionnement et de la tactique des différents pelotons de gendarmerie. © Radio France - Céline Autin

Un débrief rapide pour ces gendarmes avant leur départ en intervention au lycée Lucie-Aubrac de Bollène. © Radio France - Céline Autin

Un peloton de gendarmerie sur le départ avant son intervention au lycée Aubrac de Bollène. © Radio France - Céline Autin

Dans le lycée, le plus dur est de patienter caché

L'exercice se termine au bout de deux heures, après des tirs qui précipitent l'intervention des gendarmes.

Devant le lycée Lucie-Aubrac de Bollène, des sentinelles guettent les terroristes fictifs. © Radio France - Céline Autin

Après l'exercice en lui-même, un premier débriefing est organisé entre les élèves et les gendarmes. "Si vous avez trouvé ces deux heures très longues, dites vous que c'est bien pire dans la réalité" fait ainsi remarquer un militaire. Interrogés à la sortie de l'exercice, certains élèves avouent "ne pas s'être très bien cachés, parce qu'il faisait trop chaud dans la salle." D'autres retours d'expérience vont avoir lieu dans les jours à venir.