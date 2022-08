EN IMAGES - Les incendies dans la forêt de la Double en Dordogne vus depuis le drone des pompiers

Le bilan a été légèrement revu à la baisse par les pompiers. Environ 90 hectares de forêt ont été ravagés par les flammes au lieu des 110 annoncés. Les pompiers ont pu avoir un bilan plus précis grâce au survol de leur drone. L'appareil a également pris des photos du front des flammes lors du climax de l'incendie. Avec 90 hectares détruits sur les communes de la Roche-Chalais et d'Eygurande-et-Gardedeuil, cela reste malgré tout "le plus gros feu de l'année en Dordogne" selon le colonel Pierre Hierholtz, directeur par interim du SDIS 24 et chef de corps adjoint.

Pour observer les dégâts, les pompiers ont utilisé leur drone. Les images fournies à France Bleu Périgord sont impressionnantes.

Le feu a ravagé environ 80 hectares à la Roche-Chalais et entre 6 et 8 hectares à Eygurande-et-Gardedeuil - SDIS 24

Jusqu'à 230 pompiers mobilisés

Ce lundi, 80 pompiers sont toujours sur place pour éviter "les reprises". Ils étaient 230 ce dimanche sur les deux incendies avec des pompiers de la Dordogne aidés par des renforts venus de Charente, de Charente-Maritime, de Corrèze et du Lot-et-Garonne.

Dans ce secteur, la forêt est composée de feuillus et de résineux © Radio France - Louis de Bergevin

Même si les incendies sont fixés, le feu n'est pas éteint. Les pompiers sont présents ce lundi pour éviter toute reprise. © Radio France - Louis de Bergevin