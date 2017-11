EN IMAGES - Les Mayennais rendent hommage à Alexia Daval, la joggeuse tuée en Haute-Saône

Ce dimanche 5 novembre, sur le chemin de halage, entre Laval et Changé, une quarantaine de personnes ont participé à une course pour honorer la mémoire d'Alexia Daval.

"Nous tenons à montrer notre soutien et notre solidarité avec la famille de la jeune femme" : c'est l'US Running d'Argentré qui a organisé ce rendez-vous. "Retrouvons nous ce dimanche 5 novembre 2017 à 10h au Square de Boston à Laval pour rendre hommage à la joggeuse Alexia et à toutes les femmes victimes d'agressions", c'est le message qui a été posté hier samedi sur Facebook par le club sportif mayennais. Une initiative à laquelle ont répondu présents une quarantaine d'amateurs de course à pied. Le corps calciné de la jeune femme a été retrouvé en début de semaine. L'enquête se poursuit, la piste de l'homicide semble se confirmer. La Procureure de la République de Besançon fera un point-presse demain lundi 6 novembre.