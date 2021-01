EN IMAGES - Les nouveaux locaux de la Maison de la Justice inaugurés à Orléans la Source

La Maison de la Justice et du Droit, qui existe depuis 20 ans à Orléans, a inauguré ce vendredi ses nouveaux locaux : 250 mètres carrés dans les anciens bâtiments de l'école René Guy-Cadou.

Le maire Serge Grouard et plusieurs représentants de la justice pour couper le ruban

Depuis quelques années, la Maison de la Justice et du Droit était un peu à l'étroit dans ses locaux de l'espace Olympe de Gouge, sur le quartier de la Source. Depuis peu, elle a intégré un espace de travail beaucoup plus grand, rue Poincaré, juste en face de l'arrêt de tram Bolière. Elle dispose désormais de 250 mètres carrés, 8 bureaux, un accueil et des places de parking. Les travaux de rénovation, dans l'ancien école René Guy-Cadou, ont été entièrement pris en charge par la ville d'Orléans à hauteur de 300.000 euros.

Entrée depuis l'avenue de la Bolière © Radio France - Patricia Pourrez

Il existe 147 Maisons de la Justice et du Droit en France. Elles ont pour mission de permettre l'accès aux droits pour tous les justiciables. Elles assurent aussi des actions de médiation et de conciliation. Elles font aussi de la prévention notamment dans la lutte contre les violences conjugales. L'an passé, la Maison de la Justice d'Orléans a suivi 28.700 personnes soit 1.000 de plus qu'en 2019.

Le bureau d'accueil de la Maison de la Justice © Radio France - Patricia Pourrez

Un des bureaux où les justiciables seront reçus © Radio France - Patricia Pourrez

Salle de réunion à la Maison de la Justice © Radio France - Patricia Pourrez

En raison des conditions sanitaires, l'accueil à la Maison de la Justice se fait actuellement sur rendez vous. Il faut prendre contacter le 02.38.69.01.22.