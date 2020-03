EN IMAGES - Les rues de Valence désertes ce lundi matin en pleine épidémie de coronavirus

Une semaine très particulière débute en France, en pleine épidémie de coronavirus. Dans le centre-ville de Valence, dans la Drôme, la vie quotidienne semble au ralenti ce lundi matin, avec les commerces non essentiels et les écoles fermés.

La place des Clercs à Valence ce lundi matin. © Radio France - Adèle Bossard

Les commerces dits "non essentiels" sont fermés jusqu'à nouvel ordre. © Radio France - Adèle Bossard

Des transports en service réduit

Les transports en commun continuent, au moins en partie, pour que les personnels soignants par exemple puissent se rendre au travail. Mais dès ce mardi, les trains vont être réduits drastiquement, avec un TGV sur deux en moyenne et deux TER sur trois.

Le pôle bus de Valence désert ce lundi matin. © Radio France - Adèle Bossard

Sur le réseau de bus Citéa, le service fonctionne comme en période de vacances scolaires. Et pour protéger les chauffeurs, l'entrée des bus se fait par les portes arrières il n'est plus possible non plus d'acheter des tickets à bord pour éviter toute interaction avec le conducteur.

L'entrée des bus se fait désormais par l'arrière à Valence. © Radio France - Adèle Bossard