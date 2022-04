EN IMAGES Les rugbymen de Sarlat rendent hommage aux quatre jeunes morts dans un accident de la route

Les joueurs du Sarlat Rugby sont tous rassemblés en cercle, au milieu du terrain. Un brassard noir sur le bras, ils se tiennent tous par les épaules. Le stade respecte une minute de silence, en hommage aux quatre jeunes du Périgord noir, décédés dans un accident de la route ce samedi à Bayonne. Avant leur match contre Saint-Junien ce dimanche, les joueurs du Sarlat Rugby voulaient marquer le coup, avoir une pensée pour ces jeunes disparus. Ce sont des anciens du club, ils ont joué à l'école de rugby.

"C'était important de leur rendre hommage, confie Léo Booty, joueur de l'équipe, très attristé. S'ils nous voient d'en haut, ils vont savoir qu'on pense à eux, qu'on joue pour eux. " Le joueur les a bien connus, il a joué avec eux au club de rugby dès ses cinq ans. Derrière la rembarde, les supporters aussi sont émus. Stéphane a été éducateur au club de Sarlat, chez les cadets. Il a entrainé deux des quatre jeunes pendant plusieurs années. "C'est beaucoup d'émotion aujourd'hui, en plus je connais les deux papas. Ce sont des gamins impliqués dans le club, qui ont démarré jeune. C'est dur", avoue-t-il.

Les supporters dans les gradins ce dimanche ont tous entendu parler de l'accident. "C'étaient des copains de mon petit-fils, c'est terrible, raconte Dominique, ému aux larmes. Je pense aux familles. On s'identifie forcément. J'ai dit à mon petit-fils de faire très attention sur la route." A la buvette aussi, on parle de ces jeunes de 20 et 21 ans, qui venaient souvent au stade pour voir les matchs. C'était une évidence d'organiser cet hommage. "Ce sont les valeurs du rugby, conclut Paul, qui travaille au club. Le rugby c'est une famille, quand un membre de notre famille est touché, ça nous blesse."