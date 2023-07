PHOTO - Suite à une intervention, la police découvre 130 chats et chiots entassés dans un appartement de Nice

C'est une banale fuite d'eau qui a mis au jour cette affaire. Un plombier est appelé pour intervenir dans un appartement du centre-ville de Nice. Ses occupants menacent de faire sauter les lieux au gaz. La police intervient ce mercredi matin et découvre alors 130 chats et chiots entassés dans 70 mètres carrés. Une dizaine d'animaux sont morts, d'autres sont en très mauvaise santé.

"Certains chiots étaient dans un état pas possible"

Anne-Marie David préside l'association Arpa (Alliance pour le respect et la protection des animaux). La police l'a appelée pour venir récupérer les animaux. Elle a alors découvert une scène épouvantable : "Certains chiots étaient dans un état pas possible". La bénévole estime que ces animaux étaient destinés à la vente. Elle lance un appel à l'aide : "Il faut que les associations viennent nous aider pour prendre en charge tous ces chats et chiens. Il faut soigner urgemment les bêtes".