EN IMAGES- Magasins pillés, matériel brûlé : Marseille se réveille après une nouvelle nuit de violences

Ce devait être le premier week-end des soldes, la fête des Terrasses également, pour fêter le début de l'été. Mais Marseille se réveille ce samedi matin en constatant les dégâts immenses de la deuxième nuit de violences dans le centre-ville.

Rue Saint-Ferréol, centre névralgique du commerce à Marseille, de nombreuses enseignes ne pourront pas ouvrir. Elles ont pillées et dévastées ce vendredi soir : Caroll, Undiz, Séphora... La fête des Terrasses est annulée.

La bijouterie Meyer au centre Bourse, fait également partie des boutiques dévastées. Les stores ont été éventrés, les vitrines brisées, et ce samedi matin, les boîtes de marchandises vidées et ce samedi ce sont des papiers de soie qui habituellement protègent les bijoux qui s'envolent au vent. Il n'y a plus aucun bijou ni montre ce matin dans la boutique, comme le constate France Bleu Provence sur place. La sirène sonnait encore de matin car les propriétaires ne sont pas joignables.

La bijouterie Meyer dévastée au centre Bourse à Marseille © Radio France - Juliette Pierron

Sur France Bleu Provence ce samedi matin, Rudy Manna, du syndicat policier Alliance, décrit une situation "qui commence à s'apaiser à 7h30, après une nuit apocalyptique avec des scènes de guérillas (...) les policiers sont éreintés physiquement et mentalement".

Toute la nuit, les forces de l'ordre mobilisées sont intervenues pour disperser des groupes violents et très mobiles, notamment des pilleurs qui essayaient d'attaquer des centres commerciaux. Un magasin Aldi près de la cité des Flamants a aussi été attaqué avec une voiture bélier, pillé avant d'être incendié.

Une centaine d'interpellations à Marseille

Ce samedi matin, un premier bilan de source policière fait état de 95 interpellations à Marseille et 31 policiers légèrement blessés. Ce sont près de 150 feux de poubelles qui ont été recensés

Dans le reste du département, la situation reste plutôt calme en zone police, mais on recense tout de même deux interpellations à Aix-en-Provence pour des tirs de mortiers et des dégradations, une interpallation à Arles pour un feu de poubelles, trois interpellations à Salon-de-Provence et un interpellation à Marignane. (tir de mortier et dégradations) 1 Deux véhicules ont été brûlés à Châteaurenard.