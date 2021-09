EN IMAGES - Météo : des routes inondées à Quimper

Ca n'a pas duré longtemps, mais c'était intense. De fortes pluies sont tombées sur le Finistère et les Côtes d'Armor ce mardi en fin d'après-midi. Il est tombé 29 mm à Quimper, 47 mm à Châteauneuf-du-Fou et 54 mm à Louargat, dans les Côtes d'Armor.

Les pompiers du Finistère sont intervenus 62 fois entre 16h et 19h, dans le pays de Quimper et de Concarneau suite à des inondations soudaines de routes et d'habitations. Une école Diwan de Quimper a été endommagée : l'eau s'est infiltrée via les faux plafonds. Aucun blessé n'est à déplorer.

Dans les Côtes d'Armor, les pompiers ont effectué une vingtaine d'interventions entre 16h et 17h30, dans la région de Guingamp et de Pléneuf Val-André.

La rue des Réguaires à Quimper en fin d'après-midi ce mardi © Radio France - Baptiste Mebrouk

Route de Brest à Quimper © Radio France - Adrien Leleu