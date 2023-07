EN IMAGES - Meurtre de Karine Esquivillon : 300 personnes réunies pour la marche blanche à Maché

L'émotion était vive ce samedi 1er juillet à Maché. Près de 300 personnes ont marché pour célébrer la mémoire de Karine Esquivillion, tuée par son mari en mars dernier. Fleurs, tee-shirts blancs à l'effigie de la mère de famille... La marche blanche, menée par un prêtre, est partie de la maison dans laquelle vivait Karine, dans le hameau de Malnoue, pour rejoindre la petite église du bourg de Maché, trois kilomètres plus loin. Là, des fleurs et des bougies ont été déposées sur un petit autel.

Roses et tee-shirts blancs à l'effigie de la mère de famille. © Radio France - Coline Mollard

"Ça n'arrive pas qu'aux autres"

"Il y a quelques années, j'allais souvent chez Karine. C'était une personne adorable, toujours à vouloir nous donner quelque chose. C'était génial, je ne la connaissais pas forcément très bien, mais on rigolait quand même à chaque fois". Vêtu de blanc, Lucas, 25 ans, une rose à la main, est un ami de l'un des fils de Karine Esquivillon. "C'est un besoin d'être là pour eux aujourd'hui. On dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, pas chez nous. La preuve que ça arrive partout et à n'importe qui. C'est vraiment horrible. Ça nous fait de la peine en tant que proches, mais ça doit être inimaginable pour la famille. C'est important que ses enfants gardent toujours une pensée de leur mère en eux. Même si elle est partie, il faudra quand même avancer dans la vie et la rendre fière."

"On représente toutes ces femmes"

Dans le cortège, beaucoup ne connaissaient pas cette mère de famille, décrite comme "discrète", mais sont venus pour soutenir sa famille, en hommage également à toutes les femmes victimes de leur conjoint ou leur ex-conjoint.

Le mari de Karine, Michel Pialle, a été mis en examen et placé en détention provisoire en juin dernier pour meurtre par conjoint et écroué. Il affirme toujours avoir tué sa femme accidentellement en voulant nettoyer son fusil pour le mettre en vente.

A l'entrée du bourg de Maché, les habitants qui n'étaient pas présents à la marche témoignent de leur soutien sur le trottoir. © Radio France - Coline Mollard