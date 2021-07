EN IMAGES - Mobilisation contre le pass sanitaire en hausse à Reims avec près de 3.000 manifestants

Les samedis se suivent et se ressemblent à Reims (Marne). Pour le troisième week-end consécutif, une manifestation contre le pass sanitaire s'est déroulée dans le centre-ville cet après-midi, au départ de l'esplanade Simone Veil. Près de 3.000 personnes y ont participé, un chiffre nettement en hausse avec un millier de manifestants de plus que la semaine passée.

Déterminés à ne pas laisser le Pass passer

Les manifestants, parmi lesquels des soignants, n'ont cessé de scander "Liberté" et ont dénoncé l'instauration du Pass sanitaire dans le pays. "Tant que le gouvernement ne remet pas ce projet en question on continuera de se mobiliser", prévient Jérôme Luczak, co-organisateur de la mobilisation rémoise. Il annonce une manifestation encore plus forte samedi prochain avec 6.000 personnes attendues dans la cité des sacres, en provenance de plusieurs communes de la région.

Manifestation anti-pass à Reims © Radio France - Stéphane Maggiolini

En première ligne lors de la crise sanitaire, le personnel soignant était aussi en première ligne dans ce cortège : les manifestants n'ont pas manqué de remercier ces femmes et ces hommes pour leur combat depuis le début de la pandémie, des applaudissements ont retenti près de la gare de Reims. Un soignant a pris la parole, sur la place d'Erlon, pour remercier les manifestants et rappeler les incertitudes qui persistent à propos des vaccins anti-covid : "Nous ne sommes pas anti-vax, nous sommes juste prudents", a-t-il nuancé.

France Bleu Menteur ?

La manifestation s'est poursuivie sans encombre jusqu'à la mairie où nous avons pu entendre des remarques à l'égard des médias. Certains manifestants nous reprochent de mentir sur le nombre de participants, "d'avoir des ordres venant d'au-dessus", à la vue de notre micro, un manifestant nous interpelle : "Vous comptez encore mentir France Bleu ?", "Sur quoi ? Quand avons-nous menti", demandons-nous à ce monsieur qui ne nous offre rien d'autre comme réponse si ce n'est un vague "sur tout, tout le temps", avant de partir.

Plus globalement, d'autres personnes ont aussi exprimé, de façon plus respectueuse, une réelle défiance vis-à-vis des journalistes : des professionnels de l'information qui ont dialogué calmement avec certains manifestants à l'écoute.

Près de 3.000 personnes ont manifesté ce samedi dans les rues de Reims. © Radio France - Stéphane Maggiolini

Manifestation anti-pass à Reims © Radio France - Stéphane Maggiolini

Manifestation anti-pass à Reims © Radio France - Stéphane Maggiolini