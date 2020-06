EN IMAGES - Mort de George Floyd : une foule impressionnante manifeste aux États-Unis

Ce samedi, des dizaines de milliers d'Américains sont descendus dans la rue pour dénoncer une nouvelle fois le racisme et les violences policières, près de deux semaines après la mort de George Floyd lors de son interpellation à Minneapolis. Donald Trump a prôné dans un tweet "la loi et l'ordre".

Des foules immenses à Washington, Philadelphie, New-York : ce samedi encore, des dizaines de milliers d'Américains ont manifesté, pacifiquement, contre le racisme et les brutalités policières, en réaction à la mort de George Floyd le 25 mai dernier lors d'une interpellation à Minneapolis.

A Washington, ils étaient des milliers à défiler dans les rues de la capitale américaine, aux abords de la Maison Blanche, du Capitole ou encore du mémorial de Lincoln. Sur les grilles dressées devant la Maison Blanche, des manifestants ont accroché les têtes de George Floyd, Michael Brown, Trayvon Martin ou encore Breonna Taylor, des Afro-Américains tous morts aux mains de la police américaine ces dernières années.

A San Francisco, des milliers de manifestants ont défilé sur le fameux pont suspendu du Golden Gate, interrompant brièvement la circulation. Des rassemblements ont également eu lieu à New-York et Philadelphie ce samedi. En prévision des nouvelles manifestations, le chef de la police de Seattle a annoncé l'interdiction du recours au gaz lacrymogène pour trente jours. La police de Minneapolis a de son côté expliqué qu'elle interdisait dorénavant les "prises d'étranglement".

Au même moment, un nouvel hommage à George Floyd était organisé ce samedi à Raeford, en Caroline du Sud, d'où l'homme de 46 ans était originaire. Ses obsèques auront lieu mardi à Houston, au Texas.

"La loi et l'ordre" tweete Donald Trump

Depuis la Maison Blanche, Donald Trump a réagi aux manifestations dans le pays via son compte Twitter. Il a prôné "la loi et l'ordre" avant d'assurer que la "foule était beaucoup plus petite à Washington que prévu". Il a remercié la Garde nationale, les services secrets et la police pour leur "travail fantastique".