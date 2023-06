EN IMAGES - Mort de Nahel : des dégâts importants dans la Marne après une nuit de violences

Le supermarché Spar saccagé et pillé quartier Croix Rouge pendant cette nuit de violences à Reims.

Des véhicules et des bâtiments incendiés, des commerces saccagés et pillés... Plusieurs villes de la Marne ont été le théâtre d'importantes dégradations dans la nuit du 30 juin. Des violences urbaines en réaction à la mort du jeune Nahel en début de semaine.

À Reims, 23 véhicules et 133 feux de poubelles ont été brûlés, selon un bilan de la préfecture. Le supermarché Spar du quartier Croix Rouge (Avenue Bonaparte) a été saccagé et pillé, comme l'a constaté notre reporter sur place.

L'intérieur du Spar, Avenue Bonaparte à Reims, saccagé. © Radio France - Soline Demestre

Un véhicule carbonisé quartier Croix Rouge à Reims. © Radio France - Soline Demestre

Une voiture incendiée dans Croix Rouge lors de cette nuit d'émeutes. © Radio France - Soline Demestre

Une armoire électrique incendiée en face du supermarché Spar de Croix Rouge. © Radio France - Soline Demestre

Le commissariat du quartier a été pillé, des vêtements sérigraphiés "Police Nationale" ont été dérobés, indique la préfecture. L'école de police, située à quelques pas, a elle aussi été prise pour cible. Toujours dans Croix Rouge, le bureau de Poste a été dégradé, de même que le distributeur de billets.

Le volet roulant du bureau de Poste a été très dégradé. © Radio France - Soline Demestre

Le distributeur de billets du bureau de Poste dans Croix Rouge a été vandalisé. © Radio France - Soline Demestre

Une affiche placardée sur la Poste de Croix Rouge indique que plusieurs bureaux restent fermés "pour une durée indéterminée". © Radio France - Soline Demestre

Pas de tram avant la semaine prochaine minimum

Les transports n'ont pas été épargnés lors de cette nuit de violences. Des vitres de tramways ont été brisées par les jeunes qui ont tenté d'incendier deux rames. Les pompiers ont pu rapidement maîtriser les flammes. L'arrêt de tram Aragon a été saccagé. La circulation des trams ne reprendra pas avant le début de la semaine prochaine selon Citura.

Des violences aussi à Châlons et Sézanne

D'importantes dégradations ont été commises également à Châlons-en-Champagne, essentiellement dans le quartier Schmit. Plusieurs poubelles ont été incendiées dans le quartier, le Crédit agricole et la Maison de la presse ont été vandalisés. De même que le supermarché Match, place de Verdun, et le Centre culturel et social (antenne d'Orléans rive gauche).

Dispositif renforcé ce soir

Face à cette nuit de violences urbaines, les autorités se préparent à une soirée et une nuit prochaine très tendues. "Le dispositif humain et technique sera encore renforcé cette nuit pour prévenir de nouvelles violences", prévient la préfecture de la Marne. Les craintes s'orientent sur des violences en centre-ville de Reims ce vendredi soir. Le président des Vitrines de Reims recommande aux bars et aux restaurants de rentrer leur terrasse.