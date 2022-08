EN IMAGES - Nantes : incendie près d'un campement de Roms au niveau de la Prairie de Mauves

Un incendie s'est déclaré mercredi 10 août vers 16h15 au niveau de la Prairie de Mauves, derrière la déchetterie, à la sortie de Nantes. Il s'agit d'un feu de végétation à proximité d'un campement de Roms. Plusieurs caravanes sont menacées par les flammes. L'épais panache de fumée noire est visible depuis le centre-ville nantais, toute l'agglomération et même depuis le Vignoble. Il semble s'épaissir, aux alentours de 17h30. Plus de 70 pompiers et 25 véhicules ont été mobilisés. Une centaine de personnes ont du être évacuées.

Une dizaine de détonations

Selon nos informations recueillies sur place, au moins une dizaine de détonations ont été entendues. Des caravanes ont brûlé. Les membres de la communauté Rom, en majorité des familles, ont été évacuées. Elles ont prises en charge par la mairie de Nantes pour être emmenées dans un gymnase, juste à côté du parc du Grand Blottereau.

Les membres de la communauté Rom sur place ont été évacués. © Radio France - Marek Khetah

La circulation a été coupée le temps de l'intervention des secours. © Radio France - Marek Khetah

Le feu de végétation s'est déclaré dans le secteur de la déchetterie, sur la Prairie de Mauves à Nantes. © Radio France - Marek Khetah

L'incendie est visible depuis la gare de Nantes. © Radio France - Yves-René Tapon