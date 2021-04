EN IMAGES - "Je n'ai rien senti !", témoignent les premiers vaccinés au super-centre de Bordeaux

Le vaccinodrome de Bordeaux, situé dans le Hall 1 du Parc des Expositions, a accueilli ses premiers patients ce 8 avril. À l'ouverture des portes, vers 8h15 du matin, ils étaient déjà une trentaine à patienter devant les grilles. 500 personnes doivent y être vaccinés ce jeudi.

Pascal, 51 ans, reçoit sa première injection du vaccin Pfizer-BioNTech au vaccinodrome de Bordeaux, le 8 avril 2021 © Radio France - Margot Turgy

Pour la plupart, c'est la fin de longues heures de recherche à essayer d'obtenir un rendez-vous."C'est formidable, parce que ça faisait un bout de temps que je cherchais sur d'autres sites. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir être dans les premiers", se réjouit par exemple Jean-Pierre, venu de Pessac.

Lui et les autres jeunes vaccinés sont unanimes : on ne "ressent rien" pendant et après l'injection. "Ça dure trois secondes à peine, raconte Pascal, qui fait partie des quinquagénaires éligibles au vaccin. Je n'ai pas de sensation de piqûre ou de brûlure. Tout va bien." Maryse, qui n'a "ressenti aucun malaise" après l'injection, estime que c'est "indispensable aujourd'hui pour aller contre la pandémie. Il faut que le maximum de personnes soient vaccinées."

Jusqu'à 1.500 vaccinés par jour

Arnaud, infirmier libéral, dans un des 18 boxes du vaccinodrome de Bordeaux, le 8 avril 2021 © Radio France - Margot Turgy

Quant aux professionnels de santé mobilisés, ils sont également soulagés par l'ouverture du vaccinodrome de Bordeaux : "Ça fait plaisir d'avoir un grand centre, sourit Fanny, infirmière libérale. On voit que les gens attendaient la vaccination. Ils sont contents et nous aussi."

Les boxes de vaccination du vaccinodrome de Bordeaux, le 8 avril 2021 © Radio France - Margot Turgy

Ceux qui ont reçu leur première injection ce 8 avril devront revenir au vaccinodrome du Parc des Expositions de Bordeaux le 3 mai prochain, pour la deuxième injection. L'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, qui va recevoir de Pfizer-BioNTech 170.000 doses par semaine jusqu'à fin mai pour la région, promet donc de pouvoir alimenter le super-centre bordelais correctement jusqu'à cette date.

Les boxes de vaccination du vaccinodrome de Bordeaux, le 8 avril 2021 © Radio France - Margot Turgy

