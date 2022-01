EN IMAGES - Pièces Jaunes : Brigitte Macron a visité la maison des familles du CHU de Besançon

Brigitte Macron a passé tout le lundi après-midi à la maison des familles de Besançon. En tant que présidente des Pièces Jaunes et de la Fondation des hôpitaux, elle est venue voir l'avancée des travaux de l'extension du bâtiment, mais aussi rencontrer des familles.

La journée a été particulière à la maison des familles de Besançon. Brigitte Macron est venue voir l'évolution des travaux de l'extension du bâtiment à l'occasion de l'opération des Pièces Jaunes qui se tient du 12 janvier au 5 février. Cette extension qui coûte plus de 4 millions 200 milles euros, est financée à hauteur de 300.000 euros par la Fondation des Hôpitaux. La première dame de France a effectué cette visite en tant que présidente des deux associations.

Pendant plus de quatre heures, Brigitte Macron a visité l'infrastructure et en a profité pour rencontrer des médecins, des bénévoles et échanger avec des malades ainsi que leurs familles. Elle a également été voir des enfants dans un atelier de fabrication de tirelires pour l'opération des Pièces Jaunes. Une centaine ont déjà été réalisées à la maison des familles. La première dame a, en fin de journée, distribué des enceintes Bluetooth à certains malades.

12 chambres supplémentaire seront disponibles dans l'extension

Le bâtiment de 2110 m², ouvert depuis 2014 compte actuellement 33 chambres en plus des espaces communs. Le but est d'accueillir plus de familles d'ici le printemps de cette année. C'est l'association "Semons l'Espoir" qui gère cette maison réservée en priorité aux parents accompagnant les enfants hospitalisés.

Je me sens bien dans cette maison des familles. À peine, vous y entrez qu'il se passe quelque chose. - Brigitte Macron

Pour la première dame de France ces lieux sont primordiaux pour le bien-être des familles et des patients. "Personne ne peut comprendre la situation et la douleur des familles sauf celles passées par ce genre de situation. Dans ces lieux ont peut créer une famille, une communauté de gens qui connaissent cette douleur. On peut vraiment se reconstituer ici".

Cette année, l'opération des Pièces Jaunes va se focaliser sur le harcèlement des enfants et sur les adolescents parce que les pédopsychiatres nous ont alertés de leurs situation. - Brigitte Macron

Un lieu important pour les familles

C'est important de mettre en lumière la maison des familles, mais surtout l'association "Semons l'Espoir". "Brigitte Macron a regardé toutes les vidéos de l'ascension des sommets, elle a vraiment montré de l'intérêt pour nous", déclare Véronique, une maman d'une malade. Toutes n'ont pas eu accès à la maison des familles par manque de place ou par choix et certaines le regrettent. "Je regrette parce que j'aurais aimé partager avec d'autres parents", ajoute Véronique.

Les adolescents aussi jugent cet endroit important. "C'est moins anxiogène, il n'y a pas l'odeur de l'hôpital. Ça aide à ne plus penser à la maladie", lance, Amélie, une malade.