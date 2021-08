VIDÉO - Le retour des 32 pompiers en Dordogne après leur lutte contre les incendies dans le Var

C'est vers 9h30 ce vendredi matin que les 32 pompiers périgourdins partis en renfort dans le Var, ont fait leur retour en Dordogne. Ils ont quitté le département dimanche matin avec d'autres pompiers venus du Sud-Ouest et ont lutté contre les flammes pendant quatre jours dans l'arrière-pays varois. Sur place, 1000 pompiers sont toujours mobilisés pour empêcher la reprise des feux.

"Ils ont été exemplaires"

Le retour des 32 pompiers s'est fait en bus depuis le Var. Ils ont roulé de nuit pendant 7h30 jusqu'au siège de l'Etat Major au Val d'Atur (Dordogne). Les visages sont fatigués, les barbes ne sont pas rasées. Pendant quatre jours, la trentaine de pompiers s'est battue, avec un millier d'autres collègues, contre les flammes dans le massif des Maures, petit chaîne des montagnes au cœur du Var. Le commandant Jean-Louis Chadrou, chef de la colonne venue du Sud-Ouest, a tenu a salué leur engagement tout au long de leur intervention : "Ils ont été exemplaires, ils ont tout le temps été à l'écoute : respect des consignes de sécurité, toujours prêts à faire, à faire plus s'il fallait" explique-t-il au micro de France Bleu Périgord. Il poursuit : "Les journées de travail étaient très dures, très difficiles, dans des endroits quai inaccessibles".

Si on doit repartir en colonne ensemble, je ne serais que content de partir avec vous - Le commandant Jean-Louis Chadrou à ses équipes

La trentaine de pompiers à la sortie du bus © Radio France - Thibault Delmarle

Des images qui resteront gravées

"C'était marquant, nous sommes arrivés dans une zone où il y avait le feu partout. Tout brûlait partout" se souvient David, sapeur-pompier à Monpazier. "Un monsieur nous a interpellé et nous a dit que sa famille était dans une maison un peu plus loin. La maison était au milieu des flammes, nous avons pris nos véhicules et arrosé un peu sur les côtés pour l'atteindre. Nous avons sorti trois enfants, une maman et son papa". Aurélie également a mis à l'abri des habitants de la zone en feu. Cette pompier de Montpon-Ménéstérol "a protégé une maison en pompant l'eau de la piscine et avec des gens qui étaient toujours à l'intérieur". Elle se souvient également du passage d'un Canadair : "Ils a largué de l'eau au-dessus de nous parce qu'on nous étions sur le chemin d'ascension du feu. Il nous a sauvé la vie".

Les pompiers de Dordogne de retour du Var © Radio France - Thibault Delmarle

La Une de Var-Matin le mercredi 16 août 2021 © Radio France - Thibault Delmarle

Une autre équipe périgourdine est partie en renfort jeudi matin dans l'arrière pays varois où 1000 pompiers sont toujours mobilisés pour éviter les reprises d'incendie. Le feu est fixé mais pas éteint. Le bilan fait état de deux morts et 26 blessés depuis le début de ces feux dans le Sud-Est. Plus de 7000 hectares sont partis en fumée. La piste d'un mégot jeté est privilégiée par les enquêteurs.