Plus de 600 militaires et une trentaine de véhicule blindés sont arrivés à Gérardmer ce lundi soir. Un assaut organisé dans le cadre de l'exercice Hull 2021 qui se déroule toute la semaine dans le Grand Est, les soldats s'entraînent sur un scénario de reprise d'une province annexée.

EN IMAGES - Plus de 600 militaires prennent d'assaut Gérardmer lors d'un exercice dans les Vosges

Ils ne sont pas passés inaperçus. La grande opération militaire Hull 2021 était de passage par les Vosges ce lundi. Au départ de Chenevières en Meurthe-et-Moselle ce lundi matin, les plus de 600 soldats, principalement du Régiment de marche du Tchad de Meyenheim en Alsace, sont arrivés en début de soirée à Gérardmer dans les Vosges. Et quelle arrivée ! Des soldats dans tous les coins de la ville et des blindés pour un véritable assaut, évidemment fictif.

Soldats de l’armée opération hull 2021 à Gérardmer dans les Vosges lors d'un exercice de tir au mortier à blanc © Radio France - Léo limon

Pendant près d'une semaine, les soldats vont donc sillonner la région pour cette manœuvre à Grande échelle. L'idée est de jouer la reprise d'une province annexée par une autre armée et de faire face à des menaces modernes de haute intensité.

Soldats du régiment de marche du Tchad de meyenheim à Gerardmer pour l’opération militaire hull 2021 © Radio France - Léo Limon

"C'est un type de guerre auquel on doit se préparer, c'est une menace qu'on envisage" explique le Lieutenant Colonel Guillaume le chef des opérations, cette-fois l'ennemi n'est pas terroriste comme il peut l'être notamment au Mali. Un adversaire organisé avec des véhicules blindés "nous avons mis des moyens lourds face à nous pour ressentir quelque chose de différent d'un ennemi dit asymétrique, là il est sur un pied d'égalité" explique le chef des opérations.

Véhicule blindé de l’armée de terre illustration à Gerardmer dans les Vosges ppir l’opération militaire hull 2021 © Radio France - Léo Limon

Une manœuvre au milieu des civils, mais évidemment avec des règles de sécurité strictes et des tirs à blanc pour toutes les armes.

Opération militaire Hull 2021 à Gerardmer dans les Vosges véhicule blindé © Radio France - Léo Limon

Après avoir pris le contrôle de Gérardmer, les soldats passeront la nuit dehors avant de repartir en direction de l'Alsace et du col du Markstein.