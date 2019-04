En IMAGES | Premiers jours dans le nouveau palais de justice de Poitiers

Poitiers, France

A Poitiers, n'allez plus en centre-ville au Palais des Comtes du Poitou, le nouveau palais de justice se trouve depuis lundi 15 avril sur le Bd de Lattre de Tassigny, dans l'ancien lycée des Feuillants rénové.

Pour cette première semaine d'audience, ça sent encore la peinture par endroits, il manque un ou deux panneaux çà et là, et il faut encore sortir pour capter le wifi, mais tous ces détails devraient être réglés sous peu. Le nouveau palais de justice abritera 300 personnes au bas mot chaque jour, personnels de toutes les juridictions, puisqu'elles sont toutes les six rassemblées sous le même toit, désormais.

La salle 1 est la plus grande du nouveau palais de justice, elle peut accueillir jusqu'à 120 places © Radio France - Isabelle Rivière

Des écrans d'aiguillage comme dans un hall de gare

Pour le justiciable, il faudra d'abord passer par le portique de sécurité puis par l'accueil pour se diriger au sein du dédale de salles. Pour l'aider à s'orienter, un accueil physique, mais aussi des écrans d'affichage comme dans un hall de gare. Il faut dire que le nouveau palais compte 21 salles d'audiences partagées entre les différentes juridictions. Ces panneaux diront dans quelle salle se tiendront les audiences du jour et à quelle heure.

Des écrans pour orienter le justiciable © Radio France - Isabelle Rivière

Un accès sécurisé

Ces 21 salles d'audience sont toutes de taille différentes. La plus petite, de 4 places, pour les COPJ entre autres, et la plus grande : 120 places. Elle abritera notamment la Cour d'Assises et les audiences solennelles. Toutes les salles sont situées en rez-de-hall. Pour le public, interdiction d'aller dans les étages réservés aux bureaux. A part les juges d'instruction, les magistrats devront descendre pour rencontrer les justiciables dans des salles de discrétion au cœur de la salle des pas perdus. Chaque espace est sécurisé par un badge d'accès ou un sas.

Des indications un peu partout pour guider le justiciable à travers le nouveau palais de justice de Poitiers © Radio France - Isabelle Rivière

Un box intégral vitré qui fait polémique

Parmi les nouveautés, on remarquera que la salle 1, la plus grande du Palais est équipée d'un box intégral vitré qui suscite déjà la polémique chez certains avocats qui les qualifient de "cages à détenus". Le Procureur de la République, Michel Garrandeaux rappelle qu'il s'agit d'une _"_obligation de sécurité désormais dans les nouveaux palais de justice". Quant au président du tribunal de grande instance, Franck Wastl-Deligne, il précise :

Qu'il appartient à chaque président d'audience de dire s'il souhaite que le détenu ou le prévenu comparaisse dans le boxe ou à la barre.

Un box vitré intégral © Radio France - Isabelle Rivière

Dans d'autres salles, les boxes ne sont limités que par deux vitres sur les côtés. A noter que la construction de nouveaux palais de justice en France répond aux règles des marchés publics et des appels d'offres. Localement, les instances n'ont pas forcément eu leur mot à dire sur l'agencement des salles, des mobiliers, et des boxes de sécurité.