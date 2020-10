EN IMAGES : reconfinement, le retour à la vie au ralenti à Amiens

Bis repetita : après le premier confinement du printemps, la place Gambetta d'Amiens s'est de nouveau vidée de ses terrasses, avec la fermeture des bars et restaurants, et de tous les commerces jugés non essentiels.

Les boutiques d'habits (à gauche) sont fermées, comme ici à Amiens, rue des 3 Cailloux © Radio France - Alexandre Lepère

Fini les bruits de verre et d'assiette et un silence qui angoisse, comme le souligne Sébastien, un caviste de la rue des 3 Cailloux, encore ouvert, qui "pense aux restaurateurs en cette période difficile."

Les restaurants et les bars de la place Gambetta d'Amiens, fermés depuis ce vendredi matin © Radio France - Valérie Massip

Les parcs à enfants sont aussi délaissés, comme ici devant la Cathédrale d'Amiens © Radio France - Alexandre Lepère

Egalement fermés les boutiques d'habits mais d'autres magasins sont ouverts, comme la FNAC ou les boutiques des opérateurs mobiles. Le début de ce confinement reste encore souple, mais les contrôles d'attestations devraient se renforcer d'ici la fin du week-end.