EN IMAGES : retour à Fleury la Rivière après le passage d'une tornade

Au lendemain de la tornade qui a traversé le village de Fleury la Rivière (Marne) touchant une trentaine de maisons, les habitants déblaient et font le bilan des dégâts, mais les tornades ne font pas parties des sinistres reconnus par l'état de catastrophe naturelle.

Fleury-la-Rivière, France

Au fil des maisons abîmées, on devine le trajet de la tornade qui a frappé le village de Fleury la Rivière (Marne) ce mardi vers 20 heures. Au total, une trentaine de maisons ont été endommagées, principalement dans la rue de la Procession et la rue François Arnoult.

"Sur le coup j'ai cru que c'était la foudre", raconte Eric qui vit à côté de la boulangerie, "Ca a raisonné dans la rue, ça a fait un bruit sourd alors je suis sorti dans ma cour et j'ai vu des tuiles". Comme lui, Malvina avoue avoir eu très peur : _"J'ai vu valser des tôles et un jouet en plastique est venu me casser une vitre ! il a finit dans mon salon, c'était très impressionnant"_.

La rue François Arnoult a été coupée le temps de la sécuriser © Radio France - Aurélie Jacquand

Une trentaine de maisons touchées, mais aucun blessé

En entendant les témoignages des habitants de Fleury la Rivière, on se dit qu'il tient du miracle que personne n'ait été blessé et notamment dans la maison de Sébastien : "Sous le toit c'est une chambre. C'est ma mère qui vit ici, mais heureusement elle était chez moi à ce moment là".

Au plus fort de la mobilisation dans la nuit de mardi à mercredi, une trentaine de pompiers marnais était sur place. Ils ont sécurisé la voie publique en bâchant les toits qui menaçaient de tomber dans la rue, mais à l'intérieur des cours, ce sont les propriétaires qui s'activent : "Il me faudra peut-être une benne pour déblayer toutes les tuiles qui sont tombées sur mon toit", explique Daniel, "Tout s'est envolé du toit de la ferme d'à côté".

Il n'y a eu aucun blessé après le passage de cette tornade à Fleury la Rivière © Radio France - Aurélie Jacquand

Les habitants de Fleury la Rivière ont tenté de bâcher leurs toitures au plus vite © Radio France - Aurélie Jacquand

L'état de catastrophe naturelle ne peut pas être reconnu pour des tornades © Radio France - Aurélie Jacquand

Le bal des experts, des assureurs et des couvreurs commencent

Au lendemain du passage de la tornade, le maire de Fleury la Rivière a organisé une réunion de crise ce mercredi matin pour faire un point avec les pompiers et les sinistrés. "Il faut que chacun déclare son sinistre, nous en mairie nous allons écrire un courrier pour expliquer précisément ce qui s'est passé, mais après ce sera le jeu des assurances", explique Freddy Lecacheur. Ce qui est certain c'est que les tornades ne peuvent pas être reconnu en état de catastrophe naturelle en France métropolitaine.