EN IMAGES : Retour sur les dégâts des violences urbaines à Montargis

De nouveaux incidents ont éclaté jeudi soir à Montargis. Près de 200 jeunes ont envahi le centre ville, certains cagoulés et équipés de pavés et de barres. Ils ont défoncé une vingtaine de vitrines et mis le feu également à plusieurs commerces.

Une boutique dévasté par le feu rue du Général Leclerc © Radio France - Patricia Pourrez

Un commercant qui nettoie les débris de verre de sa vitrine © Radio France - Patricia Pourrez

Une voiture incendiée rue du Général Leclerc © Radio France - Patricia Pourrez

Consternation et colère chez les commerçants

Une agence immobilère saccagée et pillée © Radio France - Patricia Pourrz

La mairie a protégé ses entrées pour éviter de gros dégâts © Radio France - Patricia Pourrez

Le maire Benoit Digeon estime que "l'Etat a abandonné la ville"

Le procureur de la république de Montargis en visite sur le terrain avec le maire, Benoit Digeon © Radio France - Patricia Pourrez