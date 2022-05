EN IMAGES : Revivez la soirée cauchemar de l'AS-Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard, reléguée en Ligue 2

Soirée cauchemar jusqu'au bout de la nuit hier soir autour de Geoffroy-Guichard. L'AS Saint-Étienne est reléguée en Ligue 2 après un match de barrage retour à domicile qui s'est soldé par un score nul à la fin du temps réglementaire, et par une séance de tirs aux buts perdue par les Verts.

La pelouse du Chaudron envahie dès la fin du match

Et au moment où le capitaine auxerrois Birama Touré a réussi le pénalty qui envoyait les Verts en Ligue 2, des dizaines de supporters ont envahi la pelouse. Des feux d'artifices et des fumigènes ont été envoyés par dizaines vers le couloir des joueurs. Malgré un cordon de CRS conséquent le chaos a régné pendant de longues secondes sur la pelouse du Chaudron. Des milliers de supporters se sont réfugiés comme ils le pouvaient pour échapper aux fumées toxiques qui ont envahi les entrailles du stade.

Et très vite autour du Chaudron des échauffourées ont éclaté. Pendant près d'une heure environ 200 supporters ont joué au chat et à la souris avec les 250 présents sur place. Un nuage de gaz lacrymogène assez dense s'est installé en-dessous de la tribune sud pendant de longues minutes après les affrontements. Après quoi le parvis de Geoffroy-Guichard était jonché de bris de verre, de pierres et de poteaux arrachés.

Aucune interpellation, 33 blessés légers

Personne n'a été interpellé à la suite de ces incidents. Selon la préfecture de la Loire 14 policiers ont été légèrement blessés, ainsi que 17 supporters. Trois de ces supporters ont été conduits à l'hôpital pour des contrôles de routine. Deux joueurs de l'AJ Auxerre ont eux aussi été légèrement blessés pendant l'envahissement de pelouse.