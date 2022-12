EN IMAGES - Simulation d'une prise d'otages en Haute-Vienne, pour tester les secours et forces de l'ordre

Une partie de la commune de Bessines-sur-Gartempe a été bouclée entre 9h30 et 15h ce jeudi pour un exercice de sécurité de grande ampleur. Une prise d'otages a été simulée dans le musée Uréka, sur le site d'Orano. Le scénario catastrophe prévoyait la séquestration - fictive donc - de lycéens lors d'une sortie scolaire, avec de nombreuses victimes à prendre en charge face à des terroristes armés.

Un périmètre de sécurité a été mis en place aux abords du musée Uréka à Bessines-sur-Gartempe, avec des déviations pour les voitures et les camions. © Radio France - Nathalie Col

Dès la fausse alerte donnée, peu avant 10h, les routes ont été bouclées devant le musée et un périmètre de sécurité mis en place pour dévier les voitures. Des pompiers, gendarmes et policiers sont venus de tout le département et des renforts ont aussi convergé depuis la Corrèze et la Charente pour faire face à cette situation de crise. La protection civile et des associations d'aides aux victimes ont également été mobilisées, de même que les services de l'Etat et le Parquet de Limoges pour l'aspect judiciaire.

Les véhicules de secours ont convergé de toute la Haute-Vienne mais aussi depuis la Corrèze et la Charente pour prendre en charge les fausses victimes. © Radio France - Nathalie Col

Au total, 300 personnes ont participé à cet exercice dans lequel chacun a joué son rôle pour éprouver la réactivité et l'efficacité des secours et des forces de l'ordre, mais aussi la coordination entre les différents intervenants qui n'avaient pas été prévenus à l'avance de la situation à laquelle ils seraient confrontés. Le plan blanc avait également été déclenché fictivement dans les hôpitaux et cliniques de la Haute-Vienne pour assurer une prise en charge rapide de victimes imaginaires potentiellement nombreuses.

Les secouristes ont pris en charge 15 faux blessés et 11 morts fictifs lors de cet exercice de sécurité à Bessines-sur-Gartempe. © Radio France - Nathalie Col

Pour cet exercice de sécurité de grande ampleur, deux équipes du GIGN ont également été mobilisées et le scénario prévoyait que les terroristes avaient piégé le site. Le bilan, fictif on le rappelle, s'établit à 11 morts, dont 5 gendarmes et un pompier tués dans l'exercice de leurs fonctions, et 15 blessés.

Des tentes, alimentées par un groupe éléctrogène, ont été montées à proximité du site du faux attentat, pour monter un hôpital de campagne. © Radio France - Nathalie Col

L'ensemble des participants va maintenant prendre le temps de débriefer et d'analyser les réactions et décisions prises à chaud, afin de voir ce qui a bien fonctionné et d'améliorer ce qui peut l'être, afin d'être pleinement opérationnels face à une véritable crise.