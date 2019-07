EN IMAGES - Six incendies mobilisent 140 pompiers dans la campagne vendéenne

Jusqu'à 140 pompiers de Vendée ont été mobilisés simultanément sur 6 feux différents ce lundi dans la campagne vendéenne. Le temps sec et le vent ont favorisé les incendies agricoles en période de moisson.

La Chaize-le-Vicomte, France

La Chaize-le-Vicomte, Triaize, Corpe, La Verrie, Champagné-les-Marais et Saint-Hilaire-de-Voust. Six feux se sont déclarés presque simultanément ce lundi 8 juillet dans l'après-midi en Vendée, surtout des incendies agricoles.

Jusqu'à 140 pompiers mobilisés en même temps

Le plus important dans un champ de blé à La Chaize-le-Vicomte, qui a pris vers 16 heures alors que l'agriculteur moissonnait. 15 hectares ont brûlé. A La Verrie, un feu de haie le long d'une route. Et à Champagné-les-Marais, l'incendie s'est propagé à une maison et l'a traversée, elle était heureusement abandonnée.

Un véhicule des pompiers dans un champ de blé ravagé, à La Chaize-le-Vicomte ce lundi. © Radio France - Marc Bertrand

Des consignes de prudence

Dans un message diffusé la semaine dernière, Les pompiers conseillent, si possible, de décaler la récolte à la fin de la journée. Quand il fait moins chaud. Il demande aussi aux agriculteurs d'emporter leur téléphone portable dans les champs, pour prévenir les secours le plus vite possible en cas de besoin.

