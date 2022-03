EN IMAGES - Spartacus, le labrador disparu à Ménil, a retrouvé sa famille

On vous en a déjà parlé sur France Bleu Mayenne, Spartacus, un magnifique labrador chocolat d'un an, a retrouvé sa famille, jeudi 17 mars, après un mois et demi d'absence. Chez eux à Ménil, près de Château-Gontier-sur-Mayenne, les Jamesse, les parents et leurs trois enfants, retrouvent le sourire avec leur chien.

Spartacus a été retrouvé jeudi 17 mars par des habitants de Château-Gontier-sur-Mayenne. © Radio France - Selma Riche

Lucile Jamesse et sa famille sont heureux. Spartacus va bien. "Il n'est pas blessé, il n'est pas malade, on l'a emmené chez le vétérinaire pour s'en assurer." Ses filles Louis, 9 ans et Jeanne, 6 ans, remarquent quand même que leur toutou a "des trucs sur lui". "Comme des pellicules, précise la maman. Mais c'est sûrement car il n'a pas mangé les bonnes croquettes. Si seulement il pouvait nous raconter ce qu'il s'est passé !"

Les Jamesse ont cherché leur chien partout dans le sud du département. © Radio France - Selma Riche

Spartacus a disparu lundi 7 février près du pont de Daon. Il a échappé à la surveillance de ses maîtres et n'est pas réapparu à la maison. Ils ont ratissé le secteur tous les jours, jusqu'à ce que des habitants de Château-Gontier-sur-Mayenne le retrouvent.

Les Jamesse l'assurent : Spartacus a repris ses habitudes, comme sa niche perchée. © Radio France - Selma Riche

Depuis le retour à la maison du labrador, les enfants et les parents n'arrêtent pas de jouer avec lui. "On lui donne aussi de la nourriture", précise Jeanne, 6 ans. "Et on lui fait de gros câlins", ajoute sa maman.