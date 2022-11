EN IMAGES - "Tout le monde nous demande" : le syndicat d'énergie de la Dordogne éteint nos lampadaires la nuit

Dans son anorak orange, Franck enfile son harnais et ses gants isolants sur le bord de la route. Le camion-nacelle est garé juste devant un grand lampadaire. Le technicien du Syndicat départemental des énergies de la Dordogne, le SDE 24, en est à son troisième dans cette petite rue de Sainte-Eulalie-d'Ans : "En haut, il faut repérer les bons circuits, et inverser les fils pour que la lampe passe du circuit permanent, allumée toute la nuit, au circuit partiel. Ici, ça l'éteint entre 23 heures et 6h30". La petite nacelle s'élève, on le voit chercher les fils, les connecter. L'ampoule s'allume. Au suivant.

ⓘ Publicité

Les techniciens du SDE 24 utilisent un camion-nacelle pour monter jusqu'aux ampoules de certains lampadaires. © Radio France - M. B.

80 000 lampadaires en Dordogne

La sobriété énergétique avance à marche forcée ces dernières semaines en Dordogne. Est-ce l'appel du président de la République à la rentrée à faire des économies d'énergies, ou l'appel du portefeuille avec la hausse des prix de l'électricité ? En tout cas, les communes de Dordogne se bousculent pour éteindre leurs lampadaires la nuit, de Périgueux et Bergerac jusqu'aux plus petits villages.

"Enormément de mairies nous demandent d'éteindre un partie ou tout leur éclairage public la nuit. L'an dernier on a modifié les horaires sur 25 communes, cette année, on en a déjà fait 40 et 60 sont en attente"

- Alexandre Vial, du SDE 24

Sauf que ça ne se fait pas en appuyant sur un bouton. Le SDE 24 qui gère les 80 000 lampadaires du département doit faire intervenir ses 15 techniciens, répartis sur trois centres dans le département, pour venir changer une à une les "horloges" de chaque lampadaire. Et il y a 500 communes en Dordogne.

Une armoire ouverte sur un lampadaire, le technicien Christophe doit inverser des fils dans chaque réverbère pour passer en allumage partiel. © Radio France - M. B.

"On économise 60% d'heures d'allumage"

A Sainte-Eulalie-d'Ans, tous les révèrbères seront éteints la nuit. Certaines communes passantes choisissent de garder certains lampadaires allumés toute la nuit, sur les carrefours par exemple. Mais les économies sont sensibles sur le budget des communes : "On économise 60% d'heures d'allumages entre 22h30 et 6h du matin. Ca va être une économie énorme. On passe de 4080 heures allumées par an à seulement 1700 environ", explique Alexandre Vial, le chef de service.

Le syndicat des énergies change aussi progressivement les ampoules. 15 000 lampadaires en Dordogne sont déjà en LED, qui consomment beaucoup moins d'énergie.