EN IMAGES - Trois voitures incendiées cette nuit au sud-est d'Amiens, les riverains portent plainte

Trois voitures ont été incendiées dans la nuit de jeudi à vendredi à Amiens, quartier Val d'Avre, au sud-est de la ville. Les pompiers confirment avoir été appelés vers trois heures et demi du matin, et de nombreux riverains ont été réveillés par les flammes dans la rue. Le feu a été allumé sur une des voitures et le vent l'a propagé aux véhicules voisins à cause du vent.

"On ne voit pas souvent la police ici"

Le directeur de l'école primaire Les violettes, située à proximité, a vu les flammes avec d'autres riverains. Il ont appelé les pompiers. Lui déplore un quartier "oublié" : "le constat est un peu amer, on est un quartier résidentiel et tranquille", dit Gérard Lobry, "et on ne voit pas souvent des voitures de police. On n'a d'ailleurs personne qui est venu nous voir ce matin suite à l'incendie", affirme le directeur d'école.

Plusieurs incendies volontaires dans les quartiers voisins

L'incendie n'a pas fait de blessé, mais il rappelle les incendies volontaires qui se succèdent depuis quelques mois dans les quartiers voisins de Saint-Acheul et Saint-Anne. Plusieurs riverains ont déposé plainte auprès de la police. Selon Gérard Lobry, les enquêteurs et les pompiers ont parlé d'un incendie similaire à ceux qui se sont déjà produits dans les dernières semaines.