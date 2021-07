EN IMAGES - Un château en location totalement saccagé par des fêtards à Poligné, au sud de Rennes

Des dizaines de bouteilles d'alcool un peu partout dans la demeure, des canettes de boissons énergisantes au sol, des plinthes arrachées, du mobilier renversé, des narguillés un peu partout. Le château Bois Glaume à Poligné, au sud de Rennes a été transformé en boite de nuit pendant plusieurs jours. C'est dans cet état que la propriétaire des lieux a retrouvé son habitation dans la nuit du vendredi au samedi 17 juillet.

Les loueurs ont fait appel à une société privée pour apporter le matériel nécessaire pour faire la fête. © Radio France - Lucie Amadieu

Il y a quelques semaines, Laure Berthélémé rentre en contact avec un homme. Il lui indique par téléphone vouloir louer pendant une semaine les lieux pour fêter l'anniversaire de son grand-père. « Il devait y avoir une dizaine de personnes, dont deux enfants assez turbulents. L'homme m'avait expliqué qu'ils mettraient donc mes affaires dans une partie du château». En effet, tout les meubles de la propriétaire ont été rassemblés dans un coin de la bâtisse. Les pièces ont été transformées en lieu de fête. Les organisateurs ont fait appel à une société pour fournir la sono, les projecteurs, des fauteuils, des seaux pour les bouteilles d'alcool.

Des narguilés sont exposés une peu partout dans la maison. © Radio France - Lucie Amadieu

La propriétaire alertée par ses voisins

Quand elle loue son habitation, Laure Berthélémé part en caravane. Quelques jours après son départ, ses voisins l'appellent. « Ils me disent qu'ils entendent de la musique toute la nuit, que des dizaines de voitures viennent chaque soir. Un peu étrange pour l'anniversaire d'un grand-père.» Alertée et inquiète, la propriétaire est hébergée par chez des voisins à quelques mètres de son lieu de vie. « J'ai appelé les gendarmes mais ils ne pouvaient pas intervenir tant qu'ils faisaient juste la fête. »

Des dizaines de sacs poubelles remplis de déchets attendent d'être jetés. © Radio France - Lucie Amadieu

Des coups de feu tirés, quatre personnes blessées

L'incident survient dans la nuit de vendredi à samedi 17 juillet. Comme depuis quelques nuits, Laure Berthélémé ne dort pas. « Vers 3h30 du matin j'ai entendu des coups de feu, j'ai carrément crié. J'ai appelé la gendarmerie de Bain-de-Bretagne, quinze minutes plus tard des dizaines d'agents sont venus et aussi des pompiers. » Deux hommes de 25 ans sont blessés au torse par une arme à feu. Ils sont transportés à l'hôpital, l'un deux est opéré. Une jeune femme de 21 ans, et un adolescent de 17 ans sont également blessés au cours de la soirée.

Avec l'arrivée des forces de l'ordre et des secours, Laure Berthélémé parvient à entrer dans sa propriété. « Ça sentait la fumée, l'alcool. Il y avait au moins quinze centimètres d'immondices au sol, des morceaux de verres, des gobelets, des bouteilles. » Depuis, la châtelaine est hébergée par des amis. « Nous avons commencé par nettoyer le parc autour. Nous avons trouvé 300 bonbonnes de gaz hilarant un peu partout, la chapelle faisait office de toilettes. » Pour l'intérieur, elle nettoie au fur et à mesure car elle attend le passage d'un expert d'assurance pour chiffrer le montant des dégâts.

Des bouteilles de protoxyde d'azote utilisées pour ses effets euphorisants. © Radio France - Lucie Amadieu

« Mes amis me demandaient si je n'avais pas peur de vivre seule dans ce grand château, maintenant oui. J'ai peur que les organisateurs reviennent récupérer des affaires. Ils m'ont même recontactée pour savoir ce qu'il était arrivé à leurs amis ! Je n'en sais rien, je n'étais pas là au moment des tirs. » Pour l'heure, la solidarité du village s'installe autour de Laure Berthélémé. Elle ne souhaite plus remettre son château en location pour des vacanciers. À la limite, elle fera peut-être des chambres d'hôtes.

Des concerts étaient organisés tout au long de la semaine. © Radio France - Lucie Amadieu