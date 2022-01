EN IMAGES - Un incendie dans un château de Dordogne en pleine rénovation

Un feu de cheminée a pris mercredi en début de soirée au château d'Argentonesse, une grande longère à Castels-et-Bézenac en Dordogne. La bibliothèque et ses livres du XVIIIe siècle ont brûlé. Les propriétaires étaient en plein travaux de rénovation.

Castels et Bézenac

C. D.

"On travaillait dans la pièce d'à côté, quand mon mari a aperçu une braise", raconte la propriétaire du château d'Argentonesse. Cette imposante Longère du XIXe siècle qui borde la départementale entre Castels et Bézenac et Beynac a pris feu ce mercredi 19 janvier, aux alentours de 17 heures 30. L'incendie serait parti de la cheminée de la bibliothèque au premier étage.

Du bois sculpté et des livres du XVIIIe siècle

Les pompiers, appelés immédiatement par le couple, ont mis moins de deux heures à venir à bout des flammes. Mais la bibliothèque d'une trentaine de mètres carrés a été détruite. Une pièce parfaitement conservée, se désolent les propriétaires, avec "du mobilier en bois sculpté, des meubles anciens et des rayons qui montent jusqu'au plafond". Les rayonnages étaient remplis de trésors, certains livres datant du XVIIIe siècle.

Le feu est parti du conduit de cheminée, mercredi soir. - C. D.

Le feu a gagné les poutres du plafond, obligeant les pompiers à attaquer le plancher du deuxième étage à la tronçonneuse pour pouvoir atteindre les flammes. Il y a aussi l'eau des lances à incendie. Le couple devait passer la nuit relogé chez un voisin. "Mais il y a toujours la crainte que les braises ne reprennent", confie la propriétaire.

Un château racheté par un menuisier et une aide-soignante

Ils ont racheté le château d'Argentonesse en avril dernier. Elle était aide-soignante aux soins intensifs des Hospices Civils de Lyon, lui menuisier-ébéniste. Ils ont tout vendu - "maison, terrain, magasin" - pour acheter cette longère longtemps restée à l'abandon, la rénover, et ouvrir des chambres d'hôte à l'été prochain : "Un rêve de dix ans".

La bibliothèque, avant l'incendie. - C. D.

Les propriétaires espèrent que les assurances vont suivre : "On n'est pas riches". Ils lancent un appel aux volontaires pour venir les aider à déblayer les dégâts dans les prochains jours.