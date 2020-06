EN IMAGES : un orage de grèle impressionnant provoque des inondations à Chartres-de-Bretagne, au sud de Rennes

L'averse de grêle était impressionnante ce mercredi 2 juin vers 18 heures, à Chartres-de-Bretagne au sud de Rennes. Les pompiers sont intervenus pour des caves et garages inondés, mais aussi à la mairie, à l'Ehpad, et dans des commerces.

La salle de restaurant de l'Ehpad inondée

A L'Ehpad, c'est dans la salle de restaurant que l'eau s'est engouffrée, alors que les résidents venaient d'arriver pour prendre leur repas. "On leur a demandé de ressortir, on a tout nettoyé et ils ont pu dîner, mais beaucoup plus tard" explique la directrice de l'établissement. Une chambre a également subi des dégâts. Une résidente a dû être relogée dans une autre chambre.

De l'eau dans les étages de la mairie

Les pompiers sont intervenus pour pomper l'eau dans les locaux de la mairie de Chartres-de-Bretagne © Radio France - Céline Guétaz

La mairie a également été touchée. Elle dispose d'un toit terrasse, et l'eau s'est infiltrée dans les bureaux à l'étage, mais aussi dans le hall d'entrée. Des agents sont venus rapidement pour vider le matériel, notamment informatique. Toute l'électricité a été coupée. Le maire Philippe Bonnin était sur-place et faisait le tour des locaux "nous allons tout faire pour rouvrir l'accueil rapidement".

La supérette doit faire évacuer les clients

L'une des pharmacies de la commune a également subi quelques dégâts mais c'est surtout la supérette Netto qui a été la plus touchée. "C'est arrivé très vite, nous avons évacué nos clients et maintenant il faut tout éponger" explique la gérante qui espère rouvrir dès ce jeudi, après un bon coup de nettoyage.